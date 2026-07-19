WM 2026 Torjägerliste: Wie Messi im Finale Mbappe überholen kann - was passiert bei Gleichstand?

ran Fußball WM 2026 - Fans feiern Spiel um Platz drei: Das "All-Star-Game" der WM? Videoclip • 02:11 Min Link kopieren Teilen

Lionel Messi greift bei der WM 2026 nicht nur nach dem Team-Titel. Der argentinische Superstar kann auch Torschützenkönig werden und den Goldenen Schuh gewinnen. Um Kylian Mbappe noch abzufangen, braucht er aber wohl mehr als zwei Tore.

Kylian Mbappe hat vorgelegt. Mit seinem Doppelpack beim 4:6 gegen England hat Frankreichs Kapitän sein Torkonto bei der WM 2026 auf zehn nach oben geschraubt. Im Finale zwischen Spanien und Argentinien (ab 21 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) kann ihm eigentlich nur noch einer gefährlich werden: Lionel Messi. Der achtmalige Weltfußballer steht bei acht Toren, hat aber auch seit dem Achtelfinale nicht mehr getroffen. Um Mbappe noch abzufangen, braucht Messi allerdings sehr wahrscheinlich mehr als nur zwei Tore. WM 2026: Final-Schiedsrichter aus Slowenien - auch ein deutscher Referee im Einsatz Denn die FIFA-WM-Regularien legen unter Artikel 45.11 b fest, dass im Falle von zwei oder mehr gleichauf liegenden Top-Torschützen die Anzahl der Assists entscheidet. Letztere werden von den Mitgliedern der Technical Study Group (TSG) der FIFA festgelegt, die von Arsene Wenger angeführt wird.

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Messi oder Mbappe Torschützenkönig? Auch Spielminuten können zählen Laut der offiziellen FIFA-Website stehen Mbappe und Messi vor dem Finale jeweils bei vier Torvorlagen. "La Pulga" müsste also zwei Tore und einen Assist oder drei Tore liefern, um sicher Platz eins einzunehmen. Stehen am Ende beide in beiden Statistiken gleichauf, entscheidet nach den WM-Regularien die Anzahl der gespielten Minuten. Heißt: Wer weniger Spielminuten für seine Tore und Assists benötigte, wird höher gerankt. WM 2026: Lionel Messi badet Baby Lamine Yamal - vor dem Finale spricht er über das verrückte Foto Mbappe absolvierte letztlich 769 Minuten, Messi steht bei 712. Folglich würden ihm auch zwei Tore ohne einen Assist für den Golden Boot als WM-Torschützenkönig genügen, wenn er höchstens 56 Minuten auf dem Feld stehen sollte. Das erscheint wegen der Wichtigkeit des 39-Jährigen für das argentinische Spiel jedoch unrealistisch. Daher ist davon auszugehen, dass die "Albiceleste" gegen Spanien mindestens drei Tore schießen muss, damit Messi Mbappe noch übertrumpfen kann. Und die "Furia Roja" ließ in den bisherigen sieben Spielen nur einen Gegentreffer zu.

Messi war noch nie WM-Torschützenkönig Sicher nur zwei Tore braucht Messi übrigens, um in der ewigen Torschützenliste wieder auf Platz eins zu springen. Dort steht er bei 21, Mbappe bei 22. Allerdings ist der Franzose elfeinhalb Jahre jünger und hat noch mindestens ein Turnier vor Augen. Der Star von Real Madrid ist auch amtierender WM-Torschützenkönig. In Katar verdiente er sich den Titel mit acht Treffern. Messi hingegen fehlt diese individuelle Auszeichnung noch in seinem Trophäenschrank, er wäre der erste argentinische WM-Torschützenkönig seit Mario Kempes 1978. WM 2026: Die beste Abwehr der WM im Check - entscheidet Spaniens Bollwerk das Finale gegen Argentinien? Bislang wurde der Titel des Torschützenkönigs erst einmal anhand der Assists vergeben. Thomas Müller setzte sich 2010 gegen die ebenfalls fünf Mal erfolgreichen Diego Forlan, Wesley Sneijder und David Villa durch, weil er auch drei Tore vorlegte. Mehrere gleichauf liegende Toptorschützen gab es auch bei zwei weiteren Ausgaben: 1962 wurde der Brasilianer Garrincha per Losentscheid gekrönt, 1994 teilten sich der Russe Oleg Salenko und Christo Stoitschkow aus Bulgarien den Titel. Häufiger als Mbappe trafen bei einer WM nur zwei Spieler: Der Franzose Just Fontaine netzte 1958 satte 13 Mal ein, vier Jahre zuvor war der Ungar Sandor Kocsis elf Mal erfolgreich. Gerd Müller kam 1970 ebenfalls auf zehn Tore.

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