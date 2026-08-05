Fußball
WM 2026 - Trikot-Gate: Oliver Baumann schießt gegen FIFA
Veröffentlicht:von ran.de
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Infantino beruft Krisentreffen ein
Videoclip • 01:03 Min • Ab 12
Kurioser WM-Einblick von Oliver Baumann: Der Nationaltorhüter berichtet, dass spezielle FIFA-Badges nach den Spielen wieder von den Trikots entfernt wurden - offenbar aus Vermarktungsgründen. Der Vorfall sorgt beim Keeper noch immer für Unverständnis.
Oliver Baumann hat nach der WM 2026 ungewöhnliche Einblicke in die Abläufe hinter den Kulissen der FIFA gegeben.
Besonders ein Vorgang rund um die speziellen Trikot-Badges des Turniers sorgt beim Nationaltorhüter noch Wochen später für Unverständnis.
Bei der Weltmeisterschaft hatte die FIFA ausgewählte Spieler mit besonderen Ärmel-Badges ausgezeichnet. Dazu gehörten unter anderem WM-Debütanten, frühere Gewinner des Goldenen Balls, des Goldenen Schuhs oder des Goldenen Handschuhs.
Auch Baumann erhielt als WM-Neuling eine entsprechende Kennzeichnung auf seinem Trikot.
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WM 2026: Oliver Baumann ärgert sich über FIFA-Vorgehen
Wie der Keeper nun im Trainingslager der TSG Hoffenheim in Seefeld berichtete, seien die Badges nach den Spielen jedoch wieder entfernt worden. "Dann laufen die in der Kabine durch und ziehen die Badges ab", sagte Baumann. Die Abzeichen seien "nur ganz leicht draufgebügelt" gewesen.
Die Erklärung dafür habe ihn irritiert: "Damit wird noch Geld gemacht. So wurde es mir erklärt. Ich denke mir: 'Lasst mein Trikot in Ruhe, ich will das wieder mitnehmen!'"
WM 2026: Gastgeber-Städte warten wohl noch auf FIFA-Millionen - Infantino weiter unter Druck
Der Vorfall steht für Baumann sinnbildlich für eine Entwicklung, die ihm im modernen Fußball zunehmend missfällt.
Ohne FIFA-Präsident Gianni Infantino direkt zu nennen, richtete der 36-Jährige eine klare Botschaft an die Verantwortlichen: "Lasst doch bitte den Fußball Fußball sein!"
Es solle wieder stärker um den Sport selbst gehen, der "von den Emotionen und vom Spiel selbst" lebe. Baumann warnte davor, den Fußball immer weiter zu verändern: "Das darf nicht verfliegen, nicht dass wir irgendwann alle, die wir den Sport lieben, irgendwann keinen Bock mehr drauf haben, weil er so verändert wird."
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