Der Druck auf Gianni Infantino wird immer größer. Der Präsident des jordanischen Fußballverband übt nun scharfe Kritik. Derweil beraumt der FIFA-Boss eine Krisensitzung an, wohl um hochrangige Mitarbeiter von sich zu überzeugen.

Gianni Infantinos Krise bei der FIFA nimmt kein Ende. Immer mehr Verbände wenden sich vom FIFA-Boss ab – und kritisieren Infantino heftig.

Neuestes Mitglied im Klub: Jordanien. Prinz Ali bin al-Hussein, der Präsident des Fußballverbands, behauptet, dass der Druck auf die Mitgliedsverbände, Infantino bei der Wiederwahl im kommenden Jahr zu unterstützen, "Erpressung gleichkomme".

Er und sein Verband hätten "ihn früher nicht unterstützt und werden das auch jetzt ganz sicher nicht tun", schrieb der Gegenkandidat Infantinos bei der FIFA-Präsidentschaftswahl 2016 bei "X".

Prinz Ali bin al-Hussein berichtete auch von ganz frischen, schlimmen Erfahrungen. Der jordanische Verband sei von der US-Regierung aufgrund seiner WM-Spiele in den USA mit hohen Steuern belegt worden, während Teams, die in Kanada oder Mexiko ansässig waren und dort spielten, steuerfrei geblieben seien. Auch sei zahlreichen Fans die Einreise verweigert worden.

"Wir warten seit Dezember auf die Prämienzahlungen für unsere Spieler beim Arab Cup in Katar – einer FIFA-Veranstaltung –, während sich die FIFA gleichzeitig damit brüstet, über Milliardenreserven zu verfügen", führte Prinz Ali aus. Es sei "offensichtlich", dass das eigentliche Problem des Weltverbandes "in der Führungsebene liegt".