WM 2026
WM 2026: "TRIONDA FINAL" ersetzt ursprünglichen WM-Ball - warum setzt die FIFA seit dem Halbfinale auf ein neues Spielgerät?
Veröffentlicht:von Dominik Hager
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Bei der WM kommt seit den beiden Halbfinals ein neuer Ball zum Einsatz. Doch was hat es mit dem "TRIONDA FINAL" eigentlich auf sich?
Wer die Halbfinal-Begegnungen zwischen Argentinien und England sowie Spanien und Frankreich aufmerksam verfolgt hat, wird möglicherweise auf ein Detail aufmerksam geworden sein: Der Spielball weist im Vergleich zu den 100 zuvor ausgetragenen Partien andere Farben auf.
WM 2026: Das Finale zwischen Spanien und Argentinien am 19. Juli ab 21 Uhr live und kostenlos auf Joyn streamen
Der eigentliche WM-Ball hatte Rot, Blau und Grün als primäre Farbtöne, begleitet von den weißen Flächen, während das Spielgerät für die letzten vier Spiele zwar die gleiche Musterung, dafür aber schwarz-goldene Elemente aufweist.
Der "TRIONDA Final", so der offizielle Name des Balles, sei laut Mittelung der FIFA "eine Weiterentwicklung des Designs des im Oktober 2025 vorgestellten TRIONDA-Balls".
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WM 2026: Neuer Spielball soll wichtigsten Fußball-Titel betonen
Die weniger farbenfrohe und seriöser wirkende Farbgestaltung soll symbolisch dafür stehen, dass sich die WM nun in der ganz ernsten Phase befindet und die Entscheidung bevorsteht, wer den goldenen Pokal in die Höhe recken darf.
"Es ist ein spezielles Design, das die Dimension der letzten vier Spiele des Turniers widerspiegelt. Das Design des TRIONDA FINAL ist vom Streben nach dem wichtigsten Titel im Fußball inspiriert. Eine hochwertige Goldveredelung erinnert an den FIFA WM-Pokal und steht im starken Kontrast zum schwarzen Hintergrund. So kommt der Ball noch besser zur Geltung und wird damit zu einem auffälligen und raffinierten Markenzeichen der Schlussphase des Turniers", so der Fußballweltverband.
WM 2026: TRIONDA FINAL vereint Spielorte im Design
Auf dem "TRIONDA FINAL" verstecken sich aber noch mehr spannende Details. Dallas, Atlanta, Miami und New York/New Jersey sind zentrale Motive des Designs. An diesen vier Orten fanden bzw. finden die zwei Halbfinals sowie das Spiel um Platz drei und das Finale statt.
Doch auch die weiteren Spielstätten Boston, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Monterrey, Philadelphia, die San Francisco Bay Area, Seattle, Toronto und Vancouver sind in dreieckigen grafischen Elementen auf dem Spielgerät integriert. Sie sollen in diesem Zuge eine "gebührende Anerkennung für ihren wichtigen Beitrag zum Erfolg des Turniers" erhalten.
WM 2026: Dafür stehen die Farben beim TRIONDA-Ball
TRIONDA-Balls repräsentierte zuvor die drei Gastgeber-Staaten gleichermaßen. Die rote Verzierung mit dem Ahornblatt steht für Kanada. Grün steht für Mexiko – mit dem Adler als wichtigem Nationalsymbol. Das blaue Element mit Sternsymbolen in Bezug zur Flagge repräsentiert die USA.
WM 2026 ab dem Viertelfinale ausschließlich in den USA
Die Co-Gastgeber Kanada und Mexiko haben Gruppenspiele sowie Sechzehntel- und Achtelfinals ausgetragen. Seit dem Viertelfinale findet das Turnier ausschließlich in den USA statt.
Am 18. Juli steigt in Miami das Spiel um Platz drei zwischen Frankreich und England (ab 23 Uhr im LIVETICKER), ehe am 19. Juli in New York das große Finale zwischen Spanien und Argentinien (ab 21 Uhr auf Joyn) für den krönenden Schlusspunkt sorgt.
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