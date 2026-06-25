ran Fußball WM 2026: "Rein von der Außendarstellung": Hummels über Bellingham und Harry Kane Videoclip • 39 Sek Link kopieren Teilen

Tunesien und die Niederlande treffen zum Abschluss der Gruppe F zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Alle Infos findest du hier im Überblick

Afrika trifft auf Europa: Tunesien und die Niederlande beschließen die Gruppe F. Für beide Nationen ist es erst das vierte Aufeinandertreffen überhaupt - und das erste in einem Pflichtspiel. WM 2026: Tunesien vs. Niederlande am 26. Juni ab 01:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream Auch mit Blick auf die K.-o.-Runde steht einiges auf dem Spiel. Der Sieger der Gruppe F trifft in Monterrey auf den Zweitplatzierten der Gruppe C. Der Gruppenzweite bekommt es in Houston mit dem Gewinner dieser Gruppe zu tun. Sollte sich auch der Drittplatzierte als eines der acht besten drittplatzierten Teams für die nächste Runde qualifizieren, wartet ein Duell mit dem Sieger der Gruppe A, B, D, E oder I. Austragungsorte wären Mexico City, Vancouver, die San Francisco Bay Area, Boston oder New York New Jersey.

Tunesien vs. Niederlande heute Nacht live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Freitag, 26. Juni 2026, 01:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 18 Uhr

Spielort : Arrowhead Stadium, Kansas City (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe F

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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Tunesien vs. Niederlande heute Nacht? Das Gruppenspiel ist komplett im Free-TV zu sehen, da das ZDF die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen ausstrahlt. Wer die Begegnung zwischen Tunesien und der Niederlande lieber digital verfolgen möchte, kann auf den kostenlosen Live-Stream in der ZDF-Mediathek oder auf Joyn nutzen.



Eine erstklassige Alternative im Pay-TV bietet die MagentaTV: Abonnenten können hier das spannende Aufeinandertreffen von Tunesien und den Niederlanden miterleben.

WM 2026: Tunesien vs. Niederlande heute Nacht im Liveticker Mit dem kostenlosen Live-Ticker auf ran.de verpasst du trotz der späten Stunde kein Highlight des Spiels Tunesien gegen die Niederlande. Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Toren, Aufstellungen und Live-Statistiken, damit du hautnah dabei bist, wenn in Gruppe F die Entscheidung fällt.

Tunesien vs. Niederlande: Der direkte Vergleich Wer hat im Duell zwischen den "Adlern von Karthago" und der "Elftal" die Nase vorn? Ein Blick auf die historische Bilanz vor dem Aufeinandertreffen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zeigt ein überraschend ausgeglichenes Bild: Sieg Tunesien, Sieg Niederlande und ein Unentschieden. Alle bisherigen Partien waren reine Freundschaftsspiele. Das mit Spannung erwartete Duell in der Gruppe F im Arrowhead Stadium ist somit das erste offizielle Pflichtspiel überhaupt zwischen Tunesien und den Niederlanden. Während Tunesien in der Vergangenheit bereits bewiesen hat, dass sie den europäischen Spitzenreitern Paroli bieten können (darunter ein historischer 1:0-Sieg im Jahr 1978), reist die niederländische Nationalmannschaft rund um Star-Verteidiger Virgil van Dijk als klarer Favorit zum WM-Showdown an.



Schafft Tunesien die Sensation oder setzt sich die Klasse der Elftal im ersten echten Pflichtspiel-Vergleich durch?

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Der Austragungsort: Arrowhead Stadium Wenn Tunesien und die Niederlande in der Gruppe F aufeinandertreffen, dient eine der spektakulärsten Sportstätten der USA als Bühne: das Arrowhead Stadium in Kansas City.



Hier findest du die wichtigsten Fakten zum Stadion: Kapazität: Rund 76.000 Zuschauer finden in der Arena Platz, was eine atemberaubende Kulisse garantiert.

Besonderheit: Das Arrowhead Stadium hält den offiziellen Guinness-Weltrekord für das lauteste Stadion der Welt (142,2 Dezibel). Die Nationalmannschaften können sich also auf eine extreme Lautstärke einstellen.

Der Rasen: Für das Turnier wurde das Stadion modernisiert und von der NFL-Spielfläche temporär auf ein FIFA-konformes Naturrasen-Spielfeld umgerüstet.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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