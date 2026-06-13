WM 2026: VAR greift bei Schwalbe ein - USA gegen Paraguay sorgt für Verwirrung

Eine Regel-Premiere im Auftaktspiel von WM-Gastgeber USA sorgt kurzzeitig für Verwirrung. Der Schiedsrichter nahm eine bereits ausgesprochene Gelbe Karte wieder zurück.

Kurioser Moment bei der Fußball-WM: Im Gruppenspiel zwischen Gastgeber USA und Paraguay (4:1) ist erstmals eine neue Regel zur Anwendung gekommen.

Schiedsrichter Danny Makkelie nahm nach einem Hinweis des VAR eine bereits ausgesprochene Gelbe Karte wieder zurück.

Auslöser war eine Szene in der 50. Minute. Der niederländische Unparteiische wertete einen Zweikampf zwischen US-Verteidiger Tim Ream und Paraguays Miguel Almiron zunächst als Foulspiel und verwarnte den Amerikaner.

Kurz darauf wurde die Partie jedoch erneut unterbrochen. Offensichtlich auch zur Verwunderung der Spieler. Das war passiert: Der Video-Assistent hatte sich bei Makkelie gemeldet, während Paraguay bereits einen Freistoß ausgeführt hatte.