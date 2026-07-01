WM 2026: Vitinha will mit Portugal "für Diogo Jota" gewinnen

Portugals Fußball-Nationalmannschaft will auch für ihren verstorbenen Mitspieler Diogo Jota das Ticket für das WM-Achtelfinale lösen.

Der bislang nur bedingt überzeugende Mitfavorit trifft ausgerechnet an Jotas erstem Todestag im Sechzehntelfinale am Freitag auf Kroatien. Jota war am 3. Juli 2025 im Alter von 28 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

"Wir haben bereits viele Gründe, dieses Spiel gewinnen und die nächste Runde erreichen zu wollen. Dazu kommt dieser besondere Anlass", sagte Champions-League-Sieger Vitinha am Mittwoch: "Wir wollen für unsere Familien, für Diogo Jota und für ganz Portugal erfolgreich sein."

Bei einem Weiterkommen würde es für Portugal und seinen Superstar Cristiano Ronaldo im Achtelfinale in Dallas zum Duell mit Europameister Spanien oder Ralf Rangnicks Österreichern kommen. Ein Ausscheiden würde derweil die WM-Karriere des 41-jährigen Ronaldo beenden. Bei den Kroaten will Altstar Luka Modric (40) seinen Abschied von der WM-Bühne hinauszögern.

"Beide sind große Persönlichkeiten des Weltfußballs", sagte Vitinha: "Beide sind nicht nur außergewöhnliche Fußballer, sondern auch großartige Menschen. Am Ende geht es aber darum, Kroatien als Mannschaft zu schlagen."

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