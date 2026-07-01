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WM 2026 - Thomas Tuchel staunt über Leistungen der Superstars: "Was geht da eigentlich ab?"
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: "Lion Kane" rettet England - Netz im Wechselbad
Videoclip • 02:29 Min
Harry Kane führt England mit einem Doppelpack ins WM-Achtelfinale. Trainer Thomas Tuchel ist begeistert - und sprachlos beim Blick auf die Trefferfrequenz der Superstars im Turnier.
Nach der nächsten Meisterleistung seines Kapitäns Harry Kane blieb Thomas Tuchel verblüfft zurück. "Diese großen Spieler bei der Weltmeisterschaft – schauen die sich gegenseitig an und denken dann: 'Nein, nicht mit mir. Und dann treffe ich und mache einen Hattrick?' Was geht da eigentlich ab? Das ist verrückt", sagte Englands Nationaltrainer nach dem 2:1 (0:1) im WM-Sechzehntelfinale gegen die Demokratische Republik Kongo.
Kane hatte die Partie nach Rückstand per Doppelpack (75./86.) gedreht, es waren seine Turniertore vier und fünf. Damit steht er in einer Reihe mit den übrigen Superstars Kylian Mbappé (Frankreich/sechs Tore), Lionel Messi (Argentinien/sechs Tore) und Erling Haaland (Norwegen/fünf Tore), die den Wettbewerb bislang dominieren. "Das sind alles Haie. Wenn sie Blut wittern, kommen sie und treffen", sagte Tuchel.
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WM-Torjäger: Kane überholt Pele
In der ewigen Torjägerliste, die Messi mit 19 WM-Treffern anführt, steht Kane nun bei 13 Toren und überholte damit Brasiliens Legende Pelé (zwölf). "Er ist unser Kapitän, unser Anführer. Er entscheidet Fußballspiele mit unglaublichen Abschlüssen", lobte Tuchel. Auch MagentaTV-Experte Jürgen Klopp staunte: "Ich weiß nicht, ob in England schon Statuen gebaut wurden, aber sie werden sicher gebaut. Den Einfluss, den Harry Kane hat, habe ich so noch nie gesehen."
In der Nacht zum kommenden Montag (2.00 Uhr MESZ) treffen die Engländer nun im Achtelfinale in Mexiko-Stadt auf den mexikanischen Co-Gastgeber. Tuchel richtete dafür eine Bitte an die Eltern der jüngsten Fans: "Schreibt eine Entschuldigung für die Schule und lasst sie Fußball schauen. Kommt schon – es gibt noch genug Zeit, um zur Schule zu gehen. Aber die Weltmeisterschaft findet nur alle vier Jahre statt. In vier Tagen steht ein riesiges Spiel an, und wir brauchen die Unterstützung von allen. Vor allem von den Kindern."
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