ran Fußball WM 2026: "Lion Kane" rettet England - Netz im Wechselbad Videoclip • 02:29 Min Link kopieren Teilen

Harry Kane führt England mit einem Doppelpack ins WM-Achtelfinale. Trainer Thomas Tuchel ist begeistert - und sprachlos beim Blick auf die Trefferfrequenz der Superstars im Turnier.

Nach der nächsten Meisterleistung seines Kapitäns Harry Kane blieb Thomas Tuchel verblüfft zurück. "Diese großen Spieler bei der Weltmeisterschaft – schauen die sich gegenseitig an und denken dann: 'Nein, nicht mit mir. Und dann treffe ich und mache einen Hattrick?' Was geht da eigentlich ab? Das ist verrückt", sagte Englands Nationaltrainer nach dem 2:1 (0:1) im WM-Sechzehntelfinale gegen die Demokratische Republik Kongo. Kommentar: Der Ballon d'Or geht nur über Kane Kane hatte die Partie nach Rückstand per Doppelpack (75./86.) gedreht, es waren seine Turniertore vier und fünf. Damit steht er in einer Reihe mit den übrigen Superstars Kylian Mbappé (Frankreich/sechs Tore), Lionel Messi (Argentinien/sechs Tore) und Erling Haaland (Norwegen/fünf Tore), die den Wettbewerb bislang dominieren. "Das sind alles Haie. Wenn sie Blut wittern, kommen sie und treffen", sagte Tuchel.

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