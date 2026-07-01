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WM 2026: USA vs. Bosnien-Herzegowina im Sechzehntelfinale - Übertragung, Livestream und Ticker - Aufstellungen sind da
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:22 Min
Im Sechzehntelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 kommt es in Santa Clara zum packenden Aufeinandertreffen zwischen Co-Gastgeber USA und den "Drachen" aus Bosnien-Herzegowina.
Beide Mannschaften wollen ihren Schwung aus der Gruppenphase mitnehmen und peilen den Einzug ins Achtelfinale an.
Der Sieger dieser Begegnung zieht in die Runde der letzten 16 ein und trifft dort in Seattle entweder auf Belgien oder den Senegal.
+++ Update, 00:50 Uhr: Aufstellungen sind da +++
Aufstellung USA: Freese - Freeman, Richards, Ream - Dest, Adams, A. Robinson - McKennie, Tillman - Balogun, Pulisic
Aufstellung Bosnien: Vasilj - Katic, Radeljic, Muharemovic - Dedic, Sunjic, Gigovic, Kolasinac - Alajbegovic - Demirovic, Dzeko
Um welche Uhrzeit ist Anpfiff bei USA vs. Bosnien-Herzegowina?
Anstoß: Donnerstag, 2. Juli 2026, 02:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 17:00 Uhr
Spielort: Levi's Stadium, San Francisco (USA)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale (Round of 32)
Kommende Livestreams auf Joyn
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Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft USA gegen Bosnien-Herzegowina
Die Begegnung zwischen den USA und Bosnien-Herzegowina gehört zu den insgesamt sechs Partien des Sechzehntelfinals, für die sich die Deutsche Telekom die exklusiven Übertragungsrechte gesichert hat.
Daher läuft das Spiel am Donnerstag um 02:00 Uhr in Deutschland ausschließlich im Pay-TV und Livestream bei MagentaTV.
WM 2026 Liveticker: USA gegen Bosnien-Herzegowina
Wenn du das Spiel nicht live im TV oder Stream verfolgen kannst, bleibst du über den offiziellen Liveticker im ran-Liveticker stets auf dem Laufenden. Dort findest du Echtzeit-Updates, Live-Statistiken, Aufstellungen.
Frühere Duelle zwischen USA gegen Bosnien-Herzegowina
Die bisherige Länderspielbilanz zwischen den USA und Bosnien-Herzegowina spricht recht deutlich für die US-Boys. Bislang gab es drei Aufeinandertreffen - allesamt Freundschaftsspiele.
Die US-Auswahl ist dabei noch ungeschlagen (2 Siege, 1 Unentschieden) bei einem Torverhältnis von 5:3 Toren. Das anstehende Duell im WM-Sechzehntelfinale ist somit das erste Pflichtspiel-Begegnung überhaupt zwischen den beiden Nationen.
Der Austragungsort: Levi's Stadium
Gespielt wird im beeindruckenden Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien. Für die Dauer des Turniers führt die FIFA die Arena unter dem offiziellen Namen San Francisco Bay Area Stadium.
Das Stadion ist normalerweise die Heimat der San Francisco 49ers aus der NFL und gilt als eines der modernsten und umweltfreundlichsten Stadien der USA.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
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