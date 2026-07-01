Fußball-Weltmeisterschaft
WM 2026: Die Achtelfinal-Spiele im Überblick - wer ist dabei & wer ist raus?
Aktualisiert:von ran.de
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WM-Aus: Blamage für Deutschland
Videoclip • 04:29 Min • Ab 12
Die K.o.-Runde der WM 2026 befindet sich im vollen Gange. Während Deutschland nach dem Debakel gegen Paraguay die Heimreise antritt, bereiten sich andere Nationen aufs Achtelfinale vor.
Die erste Weltmeisterschaft mit 48 Teams nähert sich der ganz heißen Phase. Nach der langen Gruppenphase und der neu eingeführten Zwischenrunde (Sechzehntelfinale) stehen die WM-Achtelfinal-Partien vor der Tür.
Vom 4. bis 7. Juli 2026 kämpfen die verbleibenden 16 Teams in den USA, Mexiko und Kanada um das Ticket für das Viertelfinale.
Zwar ist Deutschland im Elfmeterschießen überraschend an Paraguay gescheitert, jedoch verspricht die drittletzte Runde vor dem Finale einige packende und hochklassige Duelle.
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WM 2026: Der Achtelfinal-Spielplan im Überblick
Vom 4. bis zum 7. Juli finden täglich jeweils zwei Achtelfinals statt. Wir werfen einen Blick auf die Partien, Anstoßzeiten und Austragungsorte.
Die ersten Begegnungen nehmen bereits Formen an. Endgültig werden wir erst nach Abschluss der Sechzehntelfinals wissen, wer in der nächsten Runde aufeinandertrifft.
Samstag, 4. Juli 2026
19:00 Uhr: Kanada vs. Marokko (Houston Stadium, Texas)
23:00 Uhr: Paraguay vs. Frankreich (Philadelphia Stadium, Pennsylvania)
Sonntag, 5. Juli 2026, Nacht auf 6. Juli
22:00 Uhr: Brasilien vs. Norwegen (New York)
02:00 Uhr: Mexiko vs. England/DR Kongo (Mexiko-Stadt-Stadion)
Montag, 6. Juli 2026, Nacht auf 7. Juli
21:00 Uhr: Portugal/Kroatien vs. Spanien/Österreich (Dallas Stadium, Texas)
02:00 Uhr: USA/Bosnien & Herzegowina vs. Belgien/Senegal (Seattle Stadium, Washington)
Dienstag, 7. Juli 2026
18:00 Uhr: Argentinien/Kap Verde vs. Australien/Ägypten (Atlanta Stadium, Georgia)
22:00 Uhr: Schweiz/Algerien vs. Kolumbien/Ghana (BC Place, Vancouver)
WM 2026: Wo laufen die Spiele live im TV und Stream?
Pay-TV-Anbieter MagentaTV hat die Übertragungsrechte für alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft 2026. Alle Spiele des Achtelfinals werden folgerichtig komplett live im TV und Stream übertragen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist allerdings nötig.
Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen insgesamt 60 Partien der WM live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf den jeweiligen Mediatheken. Diese können auch auf Joyn kostenlos abgerufen werden.
ARD und ZDF zeigen insgesamt fünf der acht Viertelfinals im Free-TV und Stream. Um welche es sich dabei genau handelt, ist noch nicht bekannt.
WM 2026: Diese Teams sind sicher im Achtelfinale
Kanada
Brasilien
Paraguay
Marokko
Norwegen
Frankreich
Mexiko
England
WM 2026: Diese Teams sind bereits gescheitert
DR Kongo, Ecuador, Schweden, Elfenbeinküste, Deutschland, Niederlande, Japan, Haiti, Jordanien, Panama, Tschechien, Türkei, Tunesien, Curaçao, Irak, Katar, Neuseeland, Saudi-Arabien, Südkorea, Schottland, Uruguay, Usbekistan
WM 2026: Wie geht es nach dem Achtelfinale weiter?
Nach einer kurzen zweitägigen Verschnaufpause geht es Schlag auf Schlag weiter:
Viertelfinale: 9. bis 12. Juli 2026
Halbfinale: 14. und 15. Juli 2026
Spiel um Platz 3: 18. Juli 2026
WM-Finale: 19. Juli 2026 im MetLife Stadium (New York/New Jersey)
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