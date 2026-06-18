Wenn Deutschland bei der WM 2026 zum zweiten Gruppenspiel antritt, kann Gegner Elfenbeinküste offenbar auf einen Schlüsselspieler zurückgreifen.

Die Elfenbeinküste kann im WM-Gruppenspiel gegen Deutschland in Toronto nun offenbar doch auf Stürmer Elye Wahi zurückgreifen.

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag unter Berufung auf eine dem Spieler nahestehende Quelle meldete, hat der Profi des Bundesligisten Eintracht Frankfurt, der an OGC Nizza ausgeliehen ist, letztlich die Einreiseerlaubnis nach Kanada erhalten.

Damit kann Wahi bei der zweiten WM-Partie am Samstag (22.00 Uhr) in der kanadischen Millionenmetropole gegen die DFB-Elf mitwirken. Zuvor hatte der ivorische Verband mitgeteilt, dass dem 23-Jährigen die Einreise in das Land des Co-Gastgebers verweigert werde. Laut AFP habe Kanada die Genehmigung zunächst verzögert und zusätzliche Informationen zur Situation des Spielers angefordert.

In Frankreich läuft gegen Wahi laut The Athletic ein Ermittlungsverfahren "wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche". Es geht um Auffälligkeiten rund um das Ligue-1-Spiel zwischen Nizza und dem FC Metz (0:0) am 17. Mai.