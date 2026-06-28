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WM 2026: Walter, Peter, Aziz, Laye, Kalu - das sind die zweiten Vornamen der DFB-Stars
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 03:36 Min
Die Vor- und Nachnamen der deutschen Stars bei der WM sind natürlich allgemein bekannt. Aber wie sieht es mit den zweiten Vornamen aus? ran zeigt, welche DFB-Spieler einen zweiten oder sogar mehrere weitere Vornamen haben.
Wie gut kennen die deutschen Fans ihre Nationalspieler?
Auf den Trikots der DFB-Stars bei der WM 2026 stehen wie gewohnt die Nachnamen der Spieler. Auch die ersten Vornamen sind den meisten Anhängern des DFB-Teams geläufig.
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Aber wie sieht es mit möglichen Mittelnamen unter den deutschen WM-Fahrern aus? ran zeigt, welche DFB-Spieler einen zweiten oder sogar mehrere weitere Vornamen haben.
WM 2026: Das sind die zweiten Vornamen der DFB-Stars
Manuel Peter Neuer
Nico Cedric Schlotterbeck
Malick Laye Thiaw
Jonathan Glao Tah
Joshua Walter Kimmich
Felix Kalu Nmecha
Forzan Assan Ouedraogo
Leon Christoph Goretzka
Pascal Alexander Groß
Florian Richard Wirtz
Leroy Aziz Sane
Kai Lukas Havertz
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