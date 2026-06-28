WM 2026: Walter, Peter, Aziz, Laye, Kalu - das sind die zweiten Vornamen der DFB-Stars

WM 2026: Müller und Hummels: So hat sich Nagelsmann als Bundestrainer verändert

Die Vor- und Nachnamen der deutschen Stars bei der WM sind natürlich allgemein bekannt. Aber wie sieht es mit den zweiten Vornamen aus? ran zeigt, welche DFB-Spieler einen zweiten oder sogar mehrere weitere Vornamen haben.

Wie gut kennen die deutschen Fans ihre Nationalspieler?

Auf den Trikots der DFB-Stars bei der WM 2026 stehen wie gewohnt die Nachnamen der Spieler. Auch die ersten Vornamen sind den meisten Anhängern des DFB-Teams geläufig.

Aber wie sieht es mit möglichen Mittelnamen unter den deutschen WM-Fahrern aus? ran zeigt, welche DFB-Spieler einen zweiten oder sogar mehrere weitere Vornamen haben.