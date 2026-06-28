Die Gruppenphase der ersten XXL-WM ist gespielt und alle Sechzehntelfinal-Partien stehen fest. ran gibt einen Überblick, wer auf wen treffen wird.

Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada kommt in die heiße Phase. Alle Sechzehntelfinalpartien stehen fest.

Dabei kommt es zu einigen spannenden Duellen. Die DFB-Elf spielt am Montagabend um 22:30 Uhr in Boston gegen Paraguay. Titelverteidiger Argentinien muss gegen die Sensationsmannschaft von Kap Verde antreten.

Für unsere Nachbarn aus Österreich kommt es zum Duell gegen den amtierenden Europameister Spanien. Hier seht ihr alle Begegnungen im Überblick: