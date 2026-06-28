Beginn der K.o.-Phase
WM 2026: Wer spielt gegen wen? Alle Sechzehntelfinal-Partien im Überblick
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 01:02 Min
Die Gruppenphase der ersten XXL-WM ist gespielt und alle Sechzehntelfinal-Partien stehen fest. ran gibt einen Überblick, wer auf wen treffen wird.
Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada kommt in die heiße Phase. Alle Sechzehntelfinalpartien stehen fest.
Dabei kommt es zu einigen spannenden Duellen. Die DFB-Elf spielt am Montagabend um 22:30 Uhr in Boston gegen Paraguay. Titelverteidiger Argentinien muss gegen die Sensationsmannschaft von Kap Verde antreten.
Für unsere Nachbarn aus Österreich kommt es zum Duell gegen den amtierenden Europameister Spanien. Hier seht ihr alle Begegnungen im Überblick:
Sonntag, 28.06.2026
21 Uhr: Südafrika vs. Kanada in Los Angeles
Montag, 29.06.2026
19 Uhr: Brasilien vs. Japan in Houston
22:30 Uhr: Deutschland vs. Paraguay in Boston
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WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream
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Dienstag, 30.06.2026
3 Uhr: Niederlande vs. Marokko in Monterrey
19 Uhr: Elfenbeinküste vs. Norwegen in Dallas
23 Uhr: Frankreich vs. Schweden in East Rutherford
Mittwoch, 01.07.2026
Donnerstag, 02.07.2026
2 Uhr: USA vs. Bosnien-Herzegowina in San Francisco
21 Uhr: Spanien vs. Österreich in Los Angeles