ran Fußball WM 2026 - Nagelsmann-Kritik verwundert Rettig: "Muss schmunzeln" Videoclip • 03:12 Min Link kopieren Teilen

Die englische Nationalmannschaft hat durch den Sieg gegen Panama die Vorrundengruppe bei der WM 2026 gewonnen.

Rekordmann Harry Kane und Jude Bellingham haben England mit einem Doppelschlag vor der nächsten Nullnummer bewahrt - und Thomas Tuchel den Gruppensieg beschert. Das lange harmlose Team des deutschen Teammanagers mühte sich gegen Fußball-Zwerg Panama zu einem 2:0 (0:0) und hat damit eine gute Ausgangslage für die heiße WM-Phase. Im Sechzehntelfinale wartet auf den Gruppensieger am Mittwoch in Atlanta eine drittplatzierte Mannschaft aus einer anderen Gruppe. WM 2026: Nach dem Vorrunden-Deaster - wie geht es bei Uruguay weiter? Ausgerechnet vor dem Start der K.o.-Runde schienen die Three Lions ihre Torgefahr verloren zu haben - bis Bellingham (62.) und Kane (67.) die englischen Fans erlösten. Da 60 Jahre nach dem bislang einzigen Triumph der zweite Titel her soll, muss sich das Team um den Torjäger des FC Bayern, der zu Englands alleinigem WM-Rekordtorschützen aufstieg, aber steigern.

Kommende Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Portugal im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Portugal im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 03:50 • Fussball WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 03:50 • Fussball WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 29.06. 00:00 • Motorsport Motorsport: 24 Stunden von Le Mans im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 29.06. 00:00 • Motorsport Motorsport: 24 Stunden von Le Mans im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 29.06. 13:00 • Radsport Tour de France im Livestream Verfügbar auf Joyn 330 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 29.06. 13:00 • Radsport Tour de France im Livestream Verfügbar auf Joyn 330 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 29.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 29.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 29.06. 22:30 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 29.06. 22:30 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 11:25 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 11:25 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 15:55 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 15:55 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

England fehlt zu Beginn Power und Ideen Auf der Couch waren die Engländer am Vortag schon weitergekommen, durch die Ergebnisse der anderen Gruppen war den Three Lions die Teilnahme an der K.o.-Runde vor dem Anpfiff nicht mehr zu nehmen. Dennoch forderte Tuchel einen Sieg: "Wir wollen die Gruppe gewinnen." Das Problem? Seine Mannschaft knüpfte nahtlos an die ernüchternde Nullnummer gegen Ghana an. Keine Power, keine Ideen und nahezu keine Torgefahr brachten die Engländer in der ersten Halbzeit aufs Feld. Bei typisch englischem Regen erinnerte die Fans in ihren wasserfesten Ponchos wenig an das erste Feuerwerk gegen Kroatien (4:2).

Bellingham bricht den Bann, Kane zieht mit Lineker gleich Tuchel hatte frische Kräfte gebracht und seinem Vielspieler Declan Rice eine Pause gegönnt. Leverkusens Jarell Quansah ersetzte den verletzten Reece James (Oberschenkel) und feierte sein WM-Debüt. Auf den Flügeln starteten erstmals Bukayo Saka und Marcus Rashford, der als einziger Engländer vereinzelt für Gefahr sorgte. Kane, der mit einem Doppelpack ins Turnier gestartet war, blieb zunächst blass. Bei der WM 2018 war England über Panama hinweggefegt (6:1), Kane traf damals dreimal. Anders als vor acht Jahren spielte der Außenseiter diesmal immer wieder frech nach vorne. Beinahe hätte José Cordoba die Engländer jedoch erlöst, als er seinen Mitspieler im Fünfmeterraum anschoss - der Ball flog knapp übers Tor (52.). Nachdem Kane (57.) erstmals gefährlich im gegnerischen Strafraum aufgetaucht war, steigerte sich Tuchels Team. Es brauchte jedoch eine Ecke für England, um in Führung zu gehen. Bellingham schob den Ball über die Linie. Kane legte mit einem perfekten Kopfball nach und zog mit seinem elften WM-Treffer an Gary Lineker vorbei.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

- Anzeige -