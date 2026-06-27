ran Fußball WM 2026: Bier-Schmuggel geht schief! England-Fan mit irrem Kostüm Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Nach dem peinlichen Vorrunden-Aus Uruguays bei der WM 2026 steht Nationaltrainer Marcelo Bielsa wohl vor dem Aus. Zudem hat der Fußballverband des Landes mit einer kuriosen Maßnahme auf das WM-Aus reagiert.

Die uruguayische Nationalmannschaft ist eine der großen Enttäuschungen der bisherigen WM 2026. Für den früheren Weltmeister ist nach nur zwei Punkten aus drei Partien schon in der Vorrunde Endstation und rund um die Mannschaft herrschen viele Fragezeichen. WM 2026: Lionel Messi bei Argentinien nur auf der Bank Nachdem zuletzt Berichte aufkamen, dass zahlreiche Führungsspieler wie Real-Star Federico Valverde gegen Nationaltrainer Marcelo Bielsa und dessen Trainingssteuerung sowie Taktik rebelliert haben sollen, dürfte der 70-jährige Argentinier nun endgültig vor dem Aus stehen.

Als Bielsa-Nachfolger: Kommt jetzt Gallardo? Den Berichten zufolge soll Bielsa, dem unter anderem zur Last gelegt wird, bei der WM auf Oldie Luis Suarez verzichtet zu haben, wohl schon demnächst von seinen Aufgaben als Nationaltrainer Uruguays entbunden werden. Laut dem Radiosender "Radio Mitre" könnte auf den Argentinier dann ein Landsmann folgen. Demnach soll Marcelo Gallardo ein aussichtsreicher Kandidat auf die Bielsa-Nachfolge bei Uruguays Nationalmannschaft sein. Gallardo war zuletzt bis Februar 2026 Trainer beim argentinischen Topklub River Plate und coachte zuvor Al-Ittihad in Saudi-Arabien. Seine Trainerkarriere begann der 50-Jährige in Uruguay, in der Saison 2011/12 trug er die Verantwortung beim Hauptstadtklub Nacional in Montevideo.

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