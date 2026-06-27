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WM 2026: Nach dem Vorrunden-Deaster - wie geht es bei Uruguay weiter?
Veröffentlicht:von ran.de
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WM 2026: Bier-Schmuggel geht schief! England-Fan mit irrem Kostüm
Videoclip • 01:01 Min
Nach dem peinlichen Vorrunden-Aus Uruguays bei der WM 2026 steht Nationaltrainer Marcelo Bielsa wohl vor dem Aus. Zudem hat der Fußballverband des Landes mit einer kuriosen Maßnahme auf das WM-Aus reagiert.
Die uruguayische Nationalmannschaft ist eine der großen Enttäuschungen der bisherigen WM 2026.
Für den früheren Weltmeister ist nach nur zwei Punkten aus drei Partien schon in der Vorrunde Endstation und rund um die Mannschaft herrschen viele Fragezeichen.
Nachdem zuletzt Berichte aufkamen, dass zahlreiche Führungsspieler wie Real-Star Federico Valverde gegen Nationaltrainer Marcelo Bielsa und dessen Trainingssteuerung sowie Taktik rebelliert haben sollen, dürfte der 70-jährige Argentinier nun endgültig vor dem Aus stehen.
Als Bielsa-Nachfolger: Kommt jetzt Gallardo?
Den Berichten zufolge soll Bielsa, dem unter anderem zur Last gelegt wird, bei der WM auf Oldie Luis Suarez verzichtet zu haben, wohl schon demnächst von seinen Aufgaben als Nationaltrainer Uruguays entbunden werden. Laut dem Radiosender "Radio Mitre" könnte auf den Argentinier dann ein Landsmann folgen.
Demnach soll Marcelo Gallardo ein aussichtsreicher Kandidat auf die Bielsa-Nachfolge bei Uruguays Nationalmannschaft sein. Gallardo war zuletzt bis Februar 2026 Trainer beim argentinischen Topklub River Plate und coachte zuvor Al-Ittihad in Saudi-Arabien.
Seine Trainerkarriere begann der 50-Jährige in Uruguay, in der Saison 2011/12 trug er die Verantwortung beim Hauptstadtklub Nacional in Montevideo.
Privatjet gecancelt: Uruguay-Stars per Linienflug nach Hause
Neben der Unklarheit um Nationaltrainer Bielsa hat auch der uruguayische Fußballverband nach dem schwachen WM-Abschneiden schon unmittelbar erste Konsequenzen gezogen.
Wie der uruguayische Journalist Martin Charquero berichtet, cancelte der Verband den Stars den Rückflug in die Heimat per Privatjet. Stattdessen müssen Valverde und Co. demnächst per Linienflug die Heimreise antreten.
Uruguay belegte in der Vorrunde in Gruppe H mit zwei Punkten Platz 3. Nach Unentschieden gegen Saudi-Arabien (1:1) und Kap Verde (2:2) gab es zum Abschluss der Vorrunde eine 0:1-Niederlage gegen Europameister Spanien.
Mit zwei Punkten steht schon vor Abschluss der kompletten Vorrunde fest, dass Uruguay definitiv nicht zu den acht besten Gruppendritten zählt und entsprechend ausgeschieden ist.
Auch bei der WM 2022 in Katar scheiterte Uruguay bereits in der Vorrunde, holte damals aber immerhin vier Punkte und landete auf Platz 3. Damals kamen jedoch nur die ersten beiden Teams jeder Gruppe in die K.-o.-Phase.
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