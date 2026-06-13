WM 2026: Zu wenig Franzose? Kylian Mbappe springt Michael Olise zur Seite

Michael Olise ist einer der spektakulärsten Spieler der Welt. Trotzdem fremdelt Frankreich zuweilen mit dem Flügelstürmer des FC Bayern. Jetzt spricht Kylian Mbappe ein Machtwort.

Den Franzosen wird oft nachgesagt, wenig Nachsicht zu kennen, wenn es um ihre Sprache geht. Entsprechend kritisch wird verfolgt, dass Michael Olise offenbar nicht fließend Französisch spricht. Zumindest hält sich dieses Gerücht hartnäckig unter Anhängern der "Equipe Tricolore". Auch weil der Bayern-Star Interviews weitgehend meidet.

Vor dem WM-Auftakt Frankreichs gegen Senegal (Dienstag, 16. Juni, ab 21 Uhr im Liveticker) sprang Kapitän Kylian Mbappe seinem Teamkollegen deshalb zur Seite.

"Michael ist introvertiert. Er ist wortkarg. Aber seine Füße sprechen für ihn. Nehmt ihn so, wie er ist. Er wird sich nie ändern", so Mbappe vor dem Turnierstart des WM-Favoriten.

Der Real-Star geriet anschließend regelrecht ins Schwärmen. "Er ist der Spieler von heute und von morgen. Er hat diese Eleganz, diese Weitsicht in seinem Spiel. Ich verstehe mich sehr gut mit ihm." Und: "Er ist nicht nur ein außergewöhnlicher Spieler, sondern auch ein toller Kerl."