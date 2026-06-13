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WM 2026: Zu wenig Franzose? Kylian Mbappe springt Michael Olise zur Seite
Veröffentlicht:von ran.de
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WM 2026: Mbappe unschlagbar? Fünf Traumtore im Training
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Michael Olise ist einer der spektakulärsten Spieler der Welt. Trotzdem fremdelt Frankreich zuweilen mit dem Flügelstürmer des FC Bayern. Jetzt spricht Kylian Mbappe ein Machtwort.
Den Franzosen wird oft nachgesagt, wenig Nachsicht zu kennen, wenn es um ihre Sprache geht. Entsprechend kritisch wird verfolgt, dass Michael Olise offenbar nicht fließend Französisch spricht. Zumindest hält sich dieses Gerücht hartnäckig unter Anhängern der "Equipe Tricolore". Auch weil der Bayern-Star Interviews weitgehend meidet.
Vor dem WM-Auftakt Frankreichs gegen Senegal (Dienstag, 16. Juni, ab 21 Uhr im Liveticker) sprang Kapitän Kylian Mbappe seinem Teamkollegen deshalb zur Seite.
"Michael ist introvertiert. Er ist wortkarg. Aber seine Füße sprechen für ihn. Nehmt ihn so, wie er ist. Er wird sich nie ändern", so Mbappe vor dem Turnierstart des WM-Favoriten.
Der Real-Star geriet anschließend regelrecht ins Schwärmen. "Er ist der Spieler von heute und von morgen. Er hat diese Eleganz, diese Weitsicht in seinem Spiel. Ich verstehe mich sehr gut mit ihm." Und: "Er ist nicht nur ein außergewöhnlicher Spieler, sondern auch ein toller Kerl."
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Olise wuchs in England auf
Olise ist der Sohn einer französisch-algerischen Mutter und eines nigerianischen Vaters. Geboren wurde er in London, seine gesamte fußballerische Karriere absolvierte er in England, ehe er im Sommer 2024 von Crystal Palace zum FC Bayern wechselte.
Englisch ist dementsprechend seine Muttersprache. Zwar unterhält sich Olise mit seiner Mutter nach eigener Aussage auf Französisch, dennoch wird in Frankreich immer wieder darüber spekuliert, wie sicher er die Sprache tatsächlich beherrscht.
Mbappe versucht die Debatte nun zu beenden. "Mittlerweile sprechen wir Französisch, er spricht es gut", beteuerte der Kapitän. Gleichzeitig machte er deutlich, warum sich viele Anhänger überhaupt ein Urteil bilden.
"Ihr, die Medien, werdet nie wissen, ob sich sein Französisch verbessert, weil er wohl nicht viel mit euch redet. Er mag das nicht, so ist er eben."
Olise hätte für vier Länder spielen können
Olise hätte aufgrund seiner familiären Wurzeln auch für England, Algerien oder Nigeria auflaufen können. Obwohl er in England aufgewachsen ist und nie in Frankreich gelebt hat, entschied er sich bereits auf U18-Ebene für "Les Bleus" und blieb dem Verband anschließend treu.
Für manche Kritiker scheint das bis heute nicht genug zu sein. Möglicherweise ändert sich das erst, wenn Olise die Equipe Tricolore zum WM-Titel führt.
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