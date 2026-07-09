WM 2026
WM 2026: Zweitbester Zuschauerschnitt aller Zeiten - besser war es nur das letzte Mal in den USA
Veröffentlicht:von Anne Malin
ran Fußball
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Die Mega-WM in Kanada, Mexiko und den USA kann die Zuschauer-Bestmarke der letzten Weltmeisterschaft in Amerika nicht überbieten.
Vor Beginn der Viertelfinals hat die FIFA die offiziellen Zuschauerzahlen zum laufenden Turnier veröffentlicht. Durchschnittlich besuchten 65.204 Zuschauer jede Partie der Weltmeisterschaft. Insgesamt verzeichnet die FIFA über alle 96 Spiele bisher 6.259.584 Besucher.
Damit liegt der diesjährige Schnitt knapp unter dem der letzten WM in den Vereinigten Staaten. Mit durchschnittlich 68.626 Zuschauern war die Weltmeisterschaft 1994 das FIFA-Turnier mit dem besten Zuschauerschnitt aller Zeiten. Diese Bestmarke kann 2026 jetzt auch nicht mehr eingestellt werden, selbst wenn alle weiteren Spiele komplett ausverkauft sind.
Zwar waren bei manchen TV-Übertragungen, vor allem zu Beginn der WM, durchaus leere Sitze zu sehen, doch laut FIFA-Zahlen waren über alle Spiele hinweg 99,7 Prozent aller verfügbaren Plätze belegt. Die meisten Zuschauer hieß das mexikanische Aztekenstadion willkommen. Über fünf Partien waren insgesamt 404.120 Fans im Stadion in Mexiko-Stadt.
Insgesamt waren vor rund 20 Jahren mit circa 3,5 Millionen Fans aber eindeutig weniger Zuschauer bei der WM. Damals spielten allerdings auch 24 Nationen weniger mit.
WM 2026: Zuschauerzahlen im historischen Vergleich
Zwar konnte der Gesamtrekord nicht gebrochen werden, trotzdem hat die diesjährige WM den besten Zuschauerschnitt seit 1994. In Katar waren offiziell 53.191 Zuschauer bei jedem Spiel, in Russland sogar nur 47.371. Den niedrigsten Zuschauerschnitt hatte in den letzten 20 Jahren die WM in Japan und Südkorea. 2002 kamen 42.571 Fans pro Spiel in die japanischen und koranischen Stadien.
Den dritthöchsten Zuschauerschnitt, hinter den beiden Turnieren in den USA, hatte Brasilien 1950. An der vierten Ausgabe der WM nahmen zwar nur 13 Nationen teil, doch es zog rund 60.773 Zuschauer bei jedem Spiel ins Stadion. Beim De-facto-Endspiel waren sogar 200.000 Zuschauer im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro.
Den niedrigsten Zuschauerschnitt aller Zeiten verzeichnete Italien 1934. Das Turnier hatte seinerzeit starke Kritik erfahren, da die italienische faschistische Bewegung unter Mussolini die WM zu Propagandazwecken nutzte. Als Gegenbewegung gab es im selben Sommer eine „Arbeiterfußball-Weltmeisterschaft" in Paris.
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