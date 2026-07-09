WM 2026: Zweitbester Zuschauerschnitt aller Zeiten - besser war es nur das letzte Mal in den USA

Die Mega-WM in Kanada, Mexiko und den USA kann die Zuschauer-Bestmarke der letzten Weltmeisterschaft in Amerika nicht überbieten.

Vor Beginn der Viertelfinals hat die FIFA die offiziellen Zuschauerzahlen zum laufenden Turnier veröffentlicht. Durchschnittlich besuchten 65.204 Zuschauer jede Partie der Weltmeisterschaft. Insgesamt verzeichnet die FIFA über alle 96 Spiele bisher 6.259.584 Besucher.

Damit liegt der diesjährige Schnitt knapp unter dem der letzten WM in den Vereinigten Staaten. Mit durchschnittlich 68.626 Zuschauern war die Weltmeisterschaft 1994 das FIFA-Turnier mit dem besten Zuschauerschnitt aller Zeiten. Diese Bestmarke kann 2026 jetzt auch nicht mehr eingestellt werden, selbst wenn alle weiteren Spiele komplett ausverkauft sind.

Zwar waren bei manchen TV-Übertragungen, vor allem zu Beginn der WM, durchaus leere Sitze zu sehen, doch laut FIFA-Zahlen waren über alle Spiele hinweg 99,7 Prozent aller verfügbaren Plätze belegt. Die meisten Zuschauer hieß das mexikanische Aztekenstadion willkommen. Über fünf Partien waren insgesamt 404.120 Fans im Stadion in Mexiko-Stadt.

Insgesamt waren vor rund 20 Jahren mit circa 3,5 Millionen Fans aber eindeutig weniger Zuschauer bei der WM. Damals spielten allerdings auch 24 Nationen weniger mit.