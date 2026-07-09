WM 2026: Die Balogun-Entscheidung gefährdet die Integrität der gesamten WM - Kommentar

ran Fußball WM 2026: Wenige Highlights! Klopp und Müller analysieren den Schweizer Sieg Videoclip • 07:52 Min Link kopieren Teilen

Der Fall Baloguns hat die Endgültigkeit jeder Entscheidung bei dieser WM nachhaltig ruiniert und das Fallbeispiel Ägypten beweist es.

Ein Kommentar von Anne Malin. Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten: Es gibt Dinge im Fußball, die sind einfach so, wie sie sind. "Wird ein Spieler oder ein Offizieller einer Mannschaft aufgrund einer direkten oder indirekten roten Karte des Feldes verwiesen, ist er automatisch für das nächste Spiel seiner Mannschaft gesperrt", heißt es im speziellen FIFA-Regelwerk für die WM. Es gibt Dinge im Fußball, die sind einfach so, wie sie sind. Schweiz erreicht Viertelfinale: Vorbild für das DFB-Team - Kommentar Oder zumindest bis sie es nicht mehr sind. Die Entscheidung, Baloguns Rote Karte nachträglich zurückzunehmen, hat die Weltmeisterschaft nachhaltig verändert. Zwar konnte das US-Team nicht entscheidend von Donald Trumps anscheinender Schützenhilfe profitieren, doch nun ist klar, dass wohl keine Schiedsrichterentscheidung final ist.

WM 2026: FIFA-Entscheidung gefährdet die Integrität der WM Die FIFA hat sich mit dieser Aktion mehrfach ins eigene Bein geschossen. Mit der Aufhebung der Sperre wurde nicht nur die Integrität des brasilianischen Schiedsrichters Raphael Claus untergraben und der unglaubliche Einfluss, den die Politik auf die FIFA hat, bestätigt, sondern auch ein Präzedenzfall geschaffen. Wer unzufrieden mit einer Schiedsrichterentscheidung ist, kann jetzt einfach Beschwerde einlegen. Abgesehen davon, dass im Fall Balogun der US-Verband nie offiziell gegen die Karte vorgegangen ist, scheint es ja zumindest eine Möglichkeit zu sein, mal im Trump Tower anzurufen. Damit ist natürlich das dort gelegene FIFA-Büro gemeint. Es kann ja kaum schaden, einmal nett zu fragen, ob die Regeln nicht ein bisschen verformt werden können. „Man möchte doch ein Spiel mit den besten Spielern sehen", sagte schon der US-Präsident.

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