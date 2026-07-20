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WM 2026: 13-Jähriger stirbt bei tragischem Unfall während Titelfeier in Spanien
Aktualisiert:von SID/ran.de
Tragischer Unfall bei den Feierlichkeiten zu Spaniens WM-Titel: Ein 13-jähriger Junge kommt beim Einsturz eines Brunnens ums Leben.
Die Feierlichkeiten nach dem spanischen Triumph bei der Fußball-WM im Finale über Argentinien (1:0 n.V.) wurden von einem tragischen Unfall mit einem Todesopfer überschattet.
Ein 13-Jähriger erlag in der Stadt Ciudad Rodrigo in der Provinz Salamanca im Westen des Landes seinen Verletzungen. Das teilte die Stadtverwaltung mit.
Die Behörde drückte zugleich ihre Trauer aus und sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. "Was eigentlich eine Feier des WM-Siegs der spanischen Mannschaft hätte sein sollen, endete in einer Tragödie", hieß es in der Mitteilung der Gemeinde auf "Facebook". Zudem wurden "den anderen Verletzten" Genesungswünsche übermittelt.
Teenager stirbt bei Brunneneinsturz
Spanischen Medienberichten zufolge starb der Teenager, als ein Brunnen einstürzte, auf den mehrere Zuschauer geklettert waren. Rettungskräfte berichteten, der Notruf nach dem Unfall sei um kurz nach 0:30 Uhr eingegangen.
Mindestens zwei weitere Menschen wurden demnach verletzt, eine Person erlitt den Angaben zufolge einen Beinbruch. Die Angehörigen des verstorbenen Jungen wurden von Notfallseelsorgern unterstützt. Die Behörden haben die Untersuchungen zu den genauen Umständen des Unglücks aufgenommen.
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