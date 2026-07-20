Tragischer Unfall bei den Feierlichkeiten zu Spaniens WM-Titel: Ein 13-jähriger Junge kommt beim Einsturz eines Brunnens ums Leben.

Die Feierlichkeiten nach dem spanischen Triumph bei der Fußball-WM im Finale über Argentinien (1:0 n.V.) wurden von einem tragischen Unfall mit einem Todesopfer überschattet.

Ein 13-Jähriger erlag in der Stadt Ciudad Rodrigo in der Provinz Salamanca im Westen des Landes seinen Verletzungen. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Behörde drückte zugleich ihre Trauer aus und sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. "Was eigentlich eine Feier des WM-Siegs der spanischen Mannschaft hätte sein sollen, endete in einer Tragödie", hieß es in der Mitteilung der Gemeinde auf "Facebook". Zudem wurden "den anderen Verletzten" Genesungswünsche übermittelt.