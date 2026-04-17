Handball - DHB-Pokal: Übertragung des Final-Four im TV, Livestream und im Liveticker

Die deutsche Handball-Elite kämpft in Köln um den ersten Titel des Jahres. So verfolgt ihr das Final Four des DHB-Pokals am Wochenende im Free-TV, Livestream oder Liveticker.

Es ist wieder an der Zeit! In Köln steht das Final Four des DHB-Pokals auf dem Programm. Vor allem bei den Fans und Zuschauern ist das Handball-Event in der "LANXESS arena" sehr beliebt.

Um den Titel kämpfen in diesem Jahr der TBV Lemgo, die Füchse Berlin, der Bergische HC und der SC Magdeburg.

Titelverteidiger THW Kiel hat indes keine Chance auf einen erneuten Erfolg. Die Norddeutschen verloren im Viertelfinale gegen Berlin (30:32).

ran hat die wichtigsten Informationen zu den Spielen und zur Übertragung für euch zusammengefasst!