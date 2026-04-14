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Handball-Bundesliga live auf Joyn

Handball live: Topspiele der Bundesliga im kostenlosen Livestream auf Joyn

Aktualisiert:

von ran.de

Handball DAIKIN HBL, SC DHfK Leipzig - Füchse Berlin 09.11.2025 Blaer Hinriksson 44, SC DHfK Leipzig. Handball, DAIKIN HBL, 1. Bundesliga, Saison 2025/ 2026, 11. Spieltag: SC DHfK Leipzig vs. Füchse Berlin am 09.11.2025 in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig. *** Handball DAIKIN HBL, SC DHfK Leipzig Füchse Berlin 09 11 2025 Blaer Hinriksson 44, SC DHfK Leipzig Handball, DAIKIN HBL, 1 Bundesliga, Season 2025 2026, Matchday 11 SC DHfK Leipzig vs Füchse Berlin on 09 11 2025 at the Quarterback Immobilien Arena Leipzig Copyright: xBEAUTIFULxSPORTS/JanxKaeferx

Bild: IMAGO/Beautiful Sports

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

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ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

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HBL live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

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