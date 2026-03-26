Die Gruppengegner der deutschen Handballer für die EM-Qualifikation stehen fest. Dabei ist unter anderem ein deutscher Trainer.

Die deutschen Handballer haben für die Qualifikation zur EM-Endrunde 2028 (13. bis 30. Januar) in Spanien, Portugal und der Schweiz ein leichtes Los mit pikanter Note erhalten. Die EM- und Olympia-Zweiten treffen in der Gruppe 7 auf Italien und den deutschen Coach Bob Hanning. Die Auslosung der acht Vierergruppen für die Ausscheidungsphase am Donnerstagabend in Lissabon ergab für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason außer dem Kräftemessen mit dem Team des Geschäftsführers von Meister Füchse Berlin Duelle mit den Underdogs Belgien und der Slowakei.

"Belgien als Nachbarland und Italien mit dem deutschen Trainer Bob Hanning sind schöne Lose, die Slowakei ist ein gutes Team aus Topf 4. Alles in allem ist das eine aus unserer Sicht auch aus logistischen Aspekten zufriedenstellende Gruppe. Das Ziel ist klar: Wir wollen uns als Gruppensieger qualifizieren", kommentierte Sportvorstand Ingo Meckes vom Deutschen Handballbund (DHB) die Aufgaben.

Die Qualifikation um 20 freie Plätze bei der EM-Endrunde beginnt im November wenige Wochen vor der WM-Endrunde 2027 in Deutschland und endet im Mai 2027. Die zwei stärksten Mannschaften aus jeder Gruppe und die vier besten Gruppendritten sichern sich die EM-Tickets. Das Gastgeber-Trio sowie Titelverteidiger Dänemark sind automatisch als Teilnehmer gesetzt.

Italien war unter Hannings Regie beim EM-Turnier zu Jahresbeginn nach der Vorrunde ausgeschieden. Bei der WM im Vorjahr belegte die Squadra Azzurra den 16. Platz. Belgien und die Slowakei waren bei den beiden wichtigsten Turnieren nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris jeweils nur Zaungäste.