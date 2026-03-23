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Füchse Berlin: Verschollene Meisterschale lag im eigenen Keller
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 04:19 Min
Die lange verschollen geglaubte Meisterschale der Füchse Berlin ist wieder da! Bei einer Inventur wurde die Trophäe im Keller der Geschäftsstelle des Handball-Meisters von 2025 gefunden.
Was als kurioser Fall von Diebstahl begann, endet nun kurios. Die lange verschollen bzw. gestohlen geglaubte Meisterschale der Füchse Berlin ist wieder aufgetaucht.
Wie Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning der "Deutschen Presse-Agentur" bestätigte, wurde die Trophäe bei einer Inventur des amtierenden Handball-Meisters im Keller der Geschäftsstelle gefunden
Unter anderem die "Bild" berichtet, dass die Inventur schon im Februar stattfand, bei der die Meisterschale gefunden wurde. Allerdings hielten sich die Füchse bislang bedeckt, da die Polizei aber ein zweites Mal Beweise sicherten.
Diebe hatten laut Hanning Insiderwissen
"Wir haben umgehend die Kripo informiert. Die Auswertung der Spurensicherung liegt noch nicht vor", wird Hanning in der "Bild" zitiert. Die Füchse meldeten zuvor im November 2025 das Verschwinden der Meisterschale aus den Räumen der Geschäftsstelle.
Demnach nutzten die Diebe laut Hanning Insiderwissen, um ihre Tat durchzuführen und die Meisterschale zu entwenden. Demzufolge waren die Diebe im Besitz eines Generalschlüssels und Transponder zum Zeitpunkt des Einbruchs.
Silberbarren bei Verdächtigen gefunden
Zwei Monate nach der Tat wurden zwei Verdächtige gefasst und bei ihnen auch Silberbarren sichergestellt. Damals vermutete die Staatsanwaltschaft noch, dass diese Barren Teile der eingeschmolzenen Meisterschale beinhalten würde.
"Es ist anzunehmen, dass der Barren auch Teile der mutmaßlich eingeschmolzenen Meisterschale enthält. Dafür bedarf es aber noch weitergehender Untersuchungen", wurde Alan Bauer, Sprecher der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, damals zitiert.
Nach der nun aufgefundenen Meisterschale ist diese Theorie aber natürlich nicht mehr haltbar. Vielmehr vermuten die Füchse nun, dass die mutmaßlichen Täter die Meisterschale in den Kellerräumen der Geschäftsstelle versteckten, um sie zu einem späteren Zeitpunkt von dort wegzuschaffen.
"Das Bekanntmachen der Thematik veranlasste sie vermutlich jedoch dazu, davon abzusehen", hieß es dahingehend in einer Stellungnahme der Berliner. Kurios: Liga-Chef Frank Bohmann stellte dem Meister nach dem Diebstahl eine neue Trophäe in Aussicht - das ist nun natürlich hinfällig.
"Die ist nun nicht mehr nötig. Der Auftrag wurde storniert", erklärte Füchse-Boss Hanning.
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