Füchse Berlin: Verschollene Meisterschale lag im eigenen Keller

ran Handball DHB-Highlights: Nächstes Offensiv-Spektakel! DHB-Abwehr hinkt Videoclip • 04:19 Min Link kopieren Teilen

Die lange verschollen geglaubte Meisterschale der Füchse Berlin ist wieder da! Bei einer Inventur wurde die Trophäe im Keller der Geschäftsstelle des Handball-Meisters von 2025 gefunden.

Was als kurioser Fall von Diebstahl begann, endet nun kurios. Die lange verschollen bzw. gestohlen geglaubte Meisterschale der Füchse Berlin ist wieder aufgetaucht. Wie Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning der "Deutschen Presse-Agentur" bestätigte, wurde die Trophäe bei einer Inventur des amtierenden Handball-Meisters im Keller der Geschäftsstelle gefunden DHB-Team feiert Doppelsieg gegen Ägypten - Sorgen um Juri Knorr Unter anderem die "Bild" berichtet, dass die Inventur schon im Februar stattfand, bei der die Meisterschale gefunden wurde. Allerdings hielten sich die Füchse bislang bedeckt, da die Polizei aber ein zweites Mal Beweise sicherten.

Diebe hatten laut Hanning Insiderwissen "Wir haben umgehend die Kripo informiert. Die Auswertung der Spurensicherung liegt noch nicht vor", wird Hanning in der "Bild" zitiert. Die Füchse meldeten zuvor im November 2025 das Verschwinden der Meisterschale aus den Räumen der Geschäftsstelle. Demnach nutzten die Diebe laut Hanning Insiderwissen, um ihre Tat durchzuführen und die Meisterschale zu entwenden. Demzufolge waren die Diebe im Besitz eines Generalschlüssels und Transponder zum Zeitpunkt des Einbruchs.

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