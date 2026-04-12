Nach dem souveränen Sieg gegen Nordmazedonien treffen die DHB-Frauen in der EM-Qualifikation als Nächstes auf Belgien. ran zeigt euch, wie ihr das Spiel verfolgen könnt.

Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte sich in Nordmazedonien mit 35:27 (19:14) durch. Am Sonntag gastiert nun die belgische Nationalmannschaft in der Westpress Arena in Hamm.

Ab 17:40 Uhr läuft die Partie live auf ProSieben MAXX und Joyn!

Die Handballerinnen performten zuletzt stark und sicherten sich bereits gegen Slowenien das Ticket für die Handball-EM 2026 in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei.

Auch das Spiel gegen Belgien im Oktober des vergangenen Jahres gewannen die Deutschen souverän mit 40:21 (19:7).

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Quali-Spiel am Sonntagabend.