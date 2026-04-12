Handball: EM-Quali der Frauen
Handball heute live: Frauen-EM-Qualifikationsspiel - Deutschland vs Belgien live im Free-TV und im Joyn-Livestream
Aktualisiert:von ran
17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
EM-Finale verloren: Flensburg leidet mit deutschen Handballern
Videoclip • 02:02 Min • Ab 12
Nach dem souveränen Sieg gegen Nordmazedonien treffen die DHB-Frauen in der EM-Qualifikation als Nächstes auf Belgien. ran zeigt euch, wie ihr das Spiel verfolgen könnt.
Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte sich in Nordmazedonien mit 35:27 (19:14) durch. Am Sonntag gastiert nun die belgische Nationalmannschaft in der Westpress Arena in Hamm.
Ab 17:40 Uhr läuft die Partie live auf ProSieben MAXX und Joyn!
Die Handballerinnen performten zuletzt stark und sicherten sich bereits gegen Slowenien das Ticket für die Handball-EM 2026 in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei.
Auch das Spiel gegen Belgien im Oktober des vergangenen Jahres gewannen die Deutschen souverän mit 40:21 (19:7).
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Quali-Spiel am Sonntagabend.
Deutschland vs. Belgien im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Frauen-Europameisterschafts-Quali-Spiel statt?
Spiel: Deutschland vs. Belgien
Wettbewerb: Handball-Europameisterschaft-Qualifikation der Frauen
Datum: 12. April 2026
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Austragungsort: Westpress Arena, Hamm
DHB-Frauen gegen Belgien live: Läuft das Frauen-EM-Quali-Spiel im Free-TV?
Ja, es läuft im Free-TV. Die Begegnung zwischen Deutschland und Belgien läuft live auf ProSieben MAXX.