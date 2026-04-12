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Handball: Nationalspieler Julian Köster wird nach Meniskusriss operiert
Veröffentlicht:von SID
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Bereits beim letzten Bundesliga-Spiel fehlte Julian Köster im Kader des VfL Gummersbach. Nun bestätigt der Verein, dass der Nationalspieler im Saisonendspurt erst einmal entfallen wird.
Handball-Nationalspieler Julian Köster (26) wird dem VfL Gummersbach im Saisonendspurt fehlen. Wie der Verein am Samstagabend bekannt gab, laboriert der Rückraumspieler an einem Meniskusriss, schon für Montag ist eine Operation geplant.
Eine Prognose, wie lange Köster ausfällt, verkündete der VfL nicht. Noch sieben Spiele stehen für die Gummersbacher in der Bundesliga aus, für den Traditionsverein geht es dabei um den Einzug in den Europapokal. Zur kommenden Saison wechselt Köster zum Rekordmeister THW Kiel.
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VfL Gummersbach kann auch ohne Köster: zehnter Sieg in Folge
Anfang April hatte Köster mit acht Toren gegen den Bergischen HC noch brilliert, am Samstag fehlte er dann überraschend im Aufgebot im Spiel gegen die HSG Wetzlar.
Auch ohne ihren Kapitän gewannen die Gummersbacher deutlich und setzten ihre Serie fort. Das 32:24 war bereits der zehnte Sieg nacheinander.
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