Handball-Bundesliga live auf Joyn
Handball live: Topspiele der HBL im kostenlosen Joyn-Livestream
Aktualisiert:von ran.de
Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.
Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.
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Dienstag, 14.04. 11:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, 1. Runde im Livestream
480 MinBald verfügbar
Dienstag, 14.04. 11:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, 1. Runde im Livestream
480 Min
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Dienstag, 14.04. 17:55 • Fussball
WM-Qualifikation der Frauen: Österreich - Deutschland im Livestream
140 MinBald verfügbar
Dienstag, 14.04. 17:55 • Fussball
WM-Qualifikation der Frauen: Österreich - Deutschland im Livestream
140 Min
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Mittwoch, 15.04. 11:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, Achtelfinale im Livestream
480 MinBald verfügbar
Mittwoch, 15.04. 11:00 • Tennis
Tennis: BMW Open, Achtelfinale im Livestream
480 Min
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Mittwoch, 15.04. 19:15 • Eishockey
DEL-Playoffs: Kölner Haie vs. Eisbären Berlin - Halbfinale Spiel 4
170 MinBald verfügbar
Mittwoch, 15.04. 19:15 • Eishockey
DEL-Playoffs: Kölner Haie vs. Eisbären Berlin - Halbfinale Spiel 4
170 Min
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Mittwoch, 15.04. 22:00 • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 15.04. 22:00 • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
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Mittwoch, 15.04. 23:00 • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
60 MinBald verfügbar
Mittwoch, 15.04. 23:00 • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
60 Min
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Donnerstag, 16.04. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 16.04. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
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Samstag, 18.04. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
117 MinBald verfügbar
Samstag, 18.04. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
117 Min
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Samstag, 18.04. 22:00 • WWE
WWE Smackdown im Stream
160 MinBald verfügbar
Samstag, 18.04. 22:00 • WWE
WWE Smackdown im Stream
160 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 18.04. 23:00 • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
85 MinBald verfügbar
Samstag, 18.04. 23:00 • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
85 Min
ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.
HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?
Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.
Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!
HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.
Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze
HBL live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.
HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.