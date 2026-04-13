Handball live: Topspiele der HBL im kostenlosen Joyn-Livestream

Handball DAIKIN HBL, SC DHfK Leipzig - Füchse Berlin 09.11.2025 Blaer Hinriksson 44, SC DHfK Leipzig. Handball, DAIKIN HBL, 1. Bundesliga, Saison 2025/ 2026, 11. Spieltag: SC DHfK Leipzig vs. Füchse Berlin am 09.11.2025 in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig. *** Handball DAIKIN HBL, SC DHfK Leipzig Füchse Berlin 09 11 2025 Blaer Hinriksson 44, SC DHfK Leipzig Handball, DAIKIN HBL, 1 Bundesliga, Season 2025 2026, Matchday 11 SC DHfK Leipzig vs Füchse Berlin on 09 11 2025 at the Quarterback Immobilien Arena Leipzig Copyright: xBEAUTIFULxSPORTS/JanxKaeferx Bild: IMAGO/Beautiful Sports

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit. Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

Bald verfügbar Dienstag, 14.04. 11:00 • Tennis Tennis: BMW Open, 1. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 14.04. 11:00 • Tennis Tennis: BMW Open, 1. Runde im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 14.04. 17:55 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Österreich - Deutschland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 14.04. 17:55 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Österreich - Deutschland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 11:00 • Tennis Tennis: BMW Open, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 11:00 • Tennis Tennis: BMW Open, Achtelfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 480 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 19:15 • Eishockey DEL-Playoffs: Kölner Haie vs. Eisbären Berlin - Halbfinale Spiel 4 Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 19:15 • Eishockey DEL-Playoffs: Kölner Haie vs. Eisbären Berlin - Halbfinale Spiel 4 Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 22:00 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 22:00 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 23:00 • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 15.04. 23:00 • Fussball Champions League-Highlights im Stream Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 16.04. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 16.04. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.04. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 117 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.04. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 117 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.04. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.04. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.04. 23:00 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 85 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.04. 23:00 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 85 Min Link kopieren Teilen

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ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei? Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse. Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen? Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze Spielplan der HBL

Tabelle der HBL

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HBL live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen? Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.