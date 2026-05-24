DTM

DTM: Kelvin van der Linde holt sich die Pole Position für das 2. Rennen in Zandvoort

Der BMW-Pilot gewinnt das Qualifying am Sonntag und betreibt damit Wiedergutmachung für den desaströsen Samstag.

So schnell kann es gehen: Am Samstag noch der Pechvogel, am Sonntag dann der Pole-Mann.

Kelvin van der Linde hat das Qualifying zum 2. Rennen am zweiten DTM-Wochenende der Saison in Zandvoort mit einer Zeit von 1:32,831 Minuten für sich entschieden.

Van der Linde erlebte einen bitteren Samstag

Der BMW-Pilot, der am Samstag von technischen Problemen ausgebremst wurde und im 1. Rennen gar nicht ins Ziel kam, war nach dem 2. Qualifying sehr glücklich.

"Das Auto war eine Waffe heute Morgen. Danke an das Team", sagte der Südafrikaner am ran-Mikrofon.

Hinter Van der Linde sicherten sich Thierry Vermeulen (Ferrari) und Luca Engstler (Red Bull) die Startplätze zwei und drei für das Rennen. Matteo Cairoli, der am Samstag noch dominiert und das 1. Rennen gewonnen hatte, landete im Qualifying für das 2. Rennen auf Platz sechs.

