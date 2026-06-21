Formel 1 in Spielberg live im TV, Livestream und im Ticker - Wer überträgt das Rennen in Österreich?

Die Formel 1 fährt nach dem Rennen in Barcelona in Spielberg. Hier gibt es alle Informationen zum Grand Prix von Österreich.

Die Formel 1 ist in Europa angekommen! Nach Monaco und Barcelona gastiert die Königsklasse des Motorsports als Nächstes in Spielberg. Das Heimrennen von Red Bull ist der achte Große Preis der laufenden Saison.

In Barcelona wurden die Weichen neu gestellt: Antonellis Siegesserie wurde unterbrochen, Lewis Hamilton feierte mit Ferrari seinen Debütsieg und der amtierende Weltmeister Lando Norris kämpfte wieder mit um Top-Platzierungen.

In Spielberg wird sich weiter zeigen, was die neuen Updates der Teams können. Auch das lang ersehnte Update-Paket bei Red Bull soll rechtzeitig zum Heimrennen verbaut werden.