DTM 2026 - Mapelli feiert ersten Sieg

Der Italiener Marco Mapelli hat auf dem Lausitzring seinen ersten Sieg in der DTM gefeiert. Der Lamborghini-Fahrer setzte sich vor Ben Dörr (McLaren) und dem Schweizer Ricardo Feller (Porsche) durch. Im fünften Rennen dieser DTM-Saison gab es somit den fünften Sieger.

Allerdings wurde zunächst unter anderem gegen Mapelli und Feller ermittelt, ob die beiden während einer "Full-Course-Yellow-Phase" die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten hatten.

Gleich sechs Fahrer standen wegen ähnlicher Vergehen in der Schlussphase des Rennens unter Beobachtung Die Bearbeitung durch die Rennkommissare erfolgte nach Zieleinfahrt, das finale Ergebnis stand daher zunächst nicht fest.

Neuer Gesamtführender ist Lucas Auer, der Österreicher verdrängte seinen Mercedes-Markenkollegen Maro Engel (München) von der Spitze. Am Sonntag (13.30 Uhr/live auf ProSieben und auf Joyn) folgt das zweite Rennen des Wochenendes auf dem Lausitzring