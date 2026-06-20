Die DTM live auf ProSieben und bei Joyn
DTM 2026 - Mapelli feiert ersten Sieg
Veröffentlicht:von SID
ran racing DTM
DTM - HIGHLIGHTS: Regen, Sonne, Strafen - chaotisches Rennen am Lausitzring
Videoclip • 05:07 Min
Der Italiener Marco Mapelli hat auf dem Lausitzring seinen ersten Sieg in der DTM gefeiert. Der Lamborghini-Fahrer setzte sich vor Ben Dörr (McLaren) und dem Schweizer Ricardo Feller (Porsche) durch. Im fünften Rennen dieser DTM-Saison gab es somit den fünften Sieger.
Allerdings wurde zunächst unter anderem gegen Mapelli und Feller ermittelt, ob die beiden während einer "Full-Course-Yellow-Phase" die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten hatten.
Gleich sechs Fahrer standen wegen ähnlicher Vergehen in der Schlussphase des Rennens unter Beobachtung Die Bearbeitung durch die Rennkommissare erfolgte nach Zieleinfahrt, das finale Ergebnis stand daher zunächst nicht fest.
Neuer Gesamtführender ist Lucas Auer, der Österreicher verdrängte seinen Mercedes-Markenkollegen Maro Engel (München) von der Spitze. Am Sonntag (13.30 Uhr/live auf ProSieben und auf Joyn) folgt das zweite Rennen des Wochenendes auf dem Lausitzring
Mehr News
Porsche Carrera Cup
Porsche Sixt Carrera Cup: Keagan Masters feiert Sieg am Lausitzring
DTM
Nicki Thiim fliegt zur Pole - doch Mercedes-Armada lauert
DTM
DTM-Rennkalender soll erweitert werden - Rennställe äußern Bedenken
Formel 1
Formel 1 live: Teams, Regeln, Piloten & Übertragungen im Free-TV und Livestream
DTM
DTM 2026 heute live: Termine, Piloten und Übertragungen im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Stream - die Trainings
DTM
Power Ranking: Auer konstant schnell, Cairoli überrascht