Formel 1: Antonelli Schnellster in Spa - Gasly crasht

ran Mehr Sport Formel 1: NFL-Legende ausgebremst? Norris baggert an Brady-Flirt Videoclip • 01:31 Min Link kopieren Teilen

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat sich vor dem Großen Preis von Belgien stark zurückgemeldet.

Nach einer durchwachsenen ersten Einheit setzte Kimi Antonelli im zweiten freien Training von Spa-Francorchamps in 1:45,944 Minuten die Tagesbestzeit - und damit ein Zeichen mit Blick auf das Qualifying am Samstag (15.00 Uhr). Ein Unfall von Alpine-Pilot Pierre Gasly sorgte für eine Unterbrechung. "Keine Fragezeichen" - Nico Hülkenberg bestätigt Audi-Zukunft 15 Minuten vor Ende des Trainings verlor der Franzose seinen Alpine im Mittelsektor und schlug mit dem Heck in eine Bande ein. Gasly, dessen langjähriger Freund Anthoine Hubert 2019 in Spa-Francorchamps tödlich verunfallte, verließ den Boliden augenscheinlich ohne Verletzungen.

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