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Formel 1: Antonelli Schnellster in Spa - Gasly crasht
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:31 Min
WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat sich vor dem Großen Preis von Belgien stark zurückgemeldet.
Nach einer durchwachsenen ersten Einheit setzte Kimi Antonelli im zweiten freien Training von Spa-Francorchamps in 1:45,944 Minuten die Tagesbestzeit - und damit ein Zeichen mit Blick auf das Qualifying am Samstag (15.00 Uhr). Ein Unfall von Alpine-Pilot Pierre Gasly sorgte für eine Unterbrechung.
15 Minuten vor Ende des Trainings verlor der Franzose seinen Alpine im Mittelsektor und schlug mit dem Heck in eine Bande ein. Gasly, dessen langjähriger Freund Anthoine Hubert 2019 in Spa-Francorchamps tödlich verunfallte, verließ den Boliden augenscheinlich ohne Verletzungen.
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Formel 1: Norris und Verstappen stark beim freien Training in Spa
Hinter Antonelli sind ein wenig überraschend Weltmeister Lando Norris im McLaren und Red-Bull-Pilot Max Verstappen, um den sich weiterhin Abschiedsgerüchte ranken, die ärgsten Verfolger. Der Niederländer hatte im ersten freien Training dominiert. Nun lag er knapp eine halbe Sekunde hinter Antonelli auf Rang drei.
Antonellis eigentliche WM-Verfolger waren derweil weit von der Spitze entfernt. Rekordweltmeister Lewis Hamilton fuhr mit seinem Ferrari auf Rang vier (+0,747). Er liegt in der WM-Wertung 32 Zähler hinter Antonelli auf Platz drei. Der WM-Zweite George Russell (25 Zähler Rückstand) im anderen Mercedes war als Achter mehr als 1,2 Sekunden langsamer als Antonelli.
Nico Hülkenberg beendete den Trainingstag als 17., vier Plätze hinter Audi-Teamkollege Gabriel Bortoleto.
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