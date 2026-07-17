Formel 1: Verstappen mit gutem Auftakt in Spa

Ungeachtet der omnipräsenten Zukunftsfragen hat Max Verstappen in Spa-Francorchamps einen vielversprechenden Start ins Wochenende hingelegt.

Im ersten Freien Training war der Niederländer am Freitagmittag mit 1:47,070 Minuten der Schnellste auf der Ardennen-Achterbahn. Dahinter folgten die Ferrari-Piloten Lewis Hamilton (+0,145 Sekunden) und Charles Leclerc (+0,207).

Ohnehin überzeugte Red Bull. Teamkollege Isack Hadjar lag 0,252 Sekunden hinter Verstappen auf Rang vier. Beim Großen Preis von Belgien am Sonntag (15 Uhr) verzichtet das Team auf seinen eigentlich neuen Heckflügel, nachdem dieser zuletzt zwei Unfälle bei Verstappen verursacht hatte. Um den Top-Fahrer rankten sich zuletzt Wechselgerüchte, ein Bekenntnis zu Red Bull vermied Verstappen bislang.

Mercedes, das bislang stärkste Team, blieb noch hinter den eigenen Erwartungen zurück - zumindest auf eine Runde gesehen. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli lag mit seiner schnellsten Runde mehr als eine halbe Sekunde hinter Verstappen auf Rang sechs, George Russell wurde mit 0,889 Sekunden Rückstand Achter. In der Rennsimulation wirkten die Silberpfeile aber deutlich konkurrenzfähiger.

Für Weltmeister Lando Norris begann der zehnte Saisonlauf einmal mehr mit Problemen. Unter anderem musste das Lenkrad seines McLaren gewechselt werden, erst nach knapp einer halben Stunde setzte er seine erste schnelle Runde. Er wurde Siebter. Für das Rennen hat Norris aufgrund einer neu verbauten Leistungselektronik eine Startplatzstrafe erhalten. Er wird um zehn Positionen nach hinten versetzt.

Nico Hülkenberg schloss die erste Übungsstunde als Zwölfter ab, Audi-Teamkollege Gabriel Bortoleto war Zehnter.