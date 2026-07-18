ran Mehr Sport Formel 1: Hamilton teilt private Urlaubsfotos mit Kim Kardashian Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Im dritten freien Training des Großen Preises von Belgien dominiert weiter Kimi Antonelli, doch das Qualifying wird schon vor Beginn aufgewirbelt.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli präsentiert sich vor dem Großen Preis von Belgien weiterhin in starker Verfassung. In 1:45,990 Minuten umrundete Antonelli im dritten freien Training den Traditionskurs in Spa-Francorchamps als Schnellster und geht als Favorit in die Zeitenjagd. Für Lewis Hamilton beginnt nach einem Unfall dagegen schon vor dem Qualifying am Samstagnachmittag ein Wettlauf gegen die Uhr. "Keine Fragezeichen" - Nico Hülkenberg bestätigt Audi-Zukunft Der Ferrari-Pilot flog auf der letzten Runde von der Strecke ab. Er sei okay, funkte Hamilton, aber: "Ich habe das Auto zerstört." Der Brite schlug mit dem Heck in einen Reifenstapel ein. Der SF-26 war vom Unfall gezeichnet - nun sind die Ferrari-Mechaniker gefordert, das Auto schnellstmöglich zu reparieren. Am Vortag war Alpine-Pilot Pierre Gasly ebenfalls in dieser Kurve verunfallt.

Formel 1: Nico Hülkenberg in den Top Zehn Hinter Antonelli liegen Weltmeister Lando Norris (+0,139 Sekunden), Max Verstappen (+0,148) und George Russell im anderen Mercedes (+0,367). Hamilton lag mit einem Rückstand von 0,392 Sekunden auf Platz fünf. Der Deutsche Nico Hülkenberg beendet die Übungsstunde als Achter. Nach einer durchwachsenen ersten Einheit hatte sich Antonelli noch am Freitag gesteigert und in der zweiten Session die Tagesbestzeit gesetzt. Am Samstagvormittag blieb er knapp eine halbe Stunde in der Garage und fuhr dann prompt mit dem ersten Versuch nach vorne.

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