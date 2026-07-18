WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat seine herausragende Form in der Formel 1 einmal mehr unter Beweis gestellt und sich die Pole Position für den Großen Preis von Belgien gesichert.

Im Qualifying am Samstag raste der Mercedes-Pilot in 1:44,361 Minuten zur Bestzeit - vor Max Verstappen und Lando Norris. Antonelli, dessen Vorsprung in der Fahrerwertung zuletzt unverschuldet geschrumpft war, geht damit als großer Favorit ins Rennen am Sonntag.

Für den 19 Jahre alten Italiener ist es die sechste Pole Position. Sie gelang ihm mit der letzten schnellen Runde, nachdem zwischenzeitlich Norris und Verstappen vorne gelegen hatten. Norris muss wegen neu verbauter Teile eine Strafe absitzen und startet vom 13. Platz. Seinen dritten Platz nimmt George Russell ein, auch Charles Leclerc und Rekordweltmeister Lewis Hamilton rücken mit ihren Ferraris um jeweils einen Rang nach vorne, sie starten von Platz vier und fünf.

Auch wegen zweier Defekte in Barcelona und Silverstone hatte Antonelli lediglich 23 von 83 möglichen Punkten aus den jüngsten drei Rennen geholt. Teamkollege Russell hat 25 Zähler Rückstand. WM-Dritter ist Hamilton, ihm fehlen 32 Punkte zur Spitze.