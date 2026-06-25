Die Formel-1-Piloten können wegen der Hitze am Rennwochenende in Österreich auf Kühlwesten zurückgreifen. Die Begeisterung darüber hält sich jedoch in Grenzen.

Der eine freut sich über Abkühlung, der andere hält es für überflüssig: Die Piloten haben unterschiedlich auf die von der Formel 1 ausgerufene Hitzewarnung reagiert. Weil beim Großen Preis von Österreich Temperaturen über dem Grenzwert von 31 Grad erwartet werden, sind die Teams verpflichtet, Komponenten eines Kühlsystems ins Auto zu bauen. Die Fahrer können daher Kühlwesten tragen - verpflichtend ist das nicht.

"Ich mag es nicht besonders, weil es einfach zu viele Schläuche und zu viel Gewusel im Cockpit gibt. Ich fühle mich damit nicht sehr wohl", sagte Red-Bull-Pilot Isack Hadjar: "Es funktioniert ziemlich gut für, sagen wir zehn Minuten, und dann wird es wieder warm. Ehrlich gesagt kam ich noch nie an den Punkt, an dem ich diese Weste wirklich gebraucht hätte. Ich glaube, das Auto macht eher schlapp als ich."

Auch Cadillac-Fahrer Sergio Perez äußerte seine Zweifel. "Ich bin Mexikaner. Ich finde, dass es gar nicht so heiß ist", sagte der 36-Jährige mit einem Grinsen. Tragen werde er die Weste dennoch, denn: Wer sich, etwa aufgrund des Tragekomforts, gegen einen Einsatz entscheidet, muss die Gewichtsdifferenz ausgleichen.