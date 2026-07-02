Die Formel 1 fährt nach dem Rennen in Spielberg in Silverstone. Hier gibt es alle Informationen zum Grand Prix von England.

Nach der Hitzeschlacht in Spielberg wartet auf die Formel 1 das nächste Highlight. An diesem Wochenende macht die "Königsklasse des Motorsports" Halt in Silverstone.

Das Rennen in England gehört zu den Highlights im Rennkalender und gilt als eines der traditionsreichsten Rennen des Jahres.

Unweit des Mercedes-Werks wird George Russell versuchen, erneut ein gutes Ergebnis einzufahren. In Österreich kam der Lokalmatador als Erster ins Ziel und verwies sowohl Max Verstappen als auch seinen Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli auf die Plätze zwei und drei.

ran hat alle Informationen zum Rennwochenende in Silverstone zusammengefasst.