Formel 1: "Lewis Hamilton wird in Stich gelassen" - die Pressestimmen zum Österreich-Grand-Prix

ran Mehr Sport Formel 1: Russel siegt bei "Kack-Rennen" in Spielberg! Fans enttäuscht Videoclip • 01:28 Min Link kopieren Teilen

George Russell beendet seine Durststrecke in der Formel 1 und siegt in Spielberg. Ferrari erlebt hingegen ein Desaster. So reagiert die Presse auf den Österreich-Grand-Prix.

Mercedes-Pilot George Russell gelingt in Österreich ein Start-Ziel-Sieg, womit er den Abstand auf Teamkollege Kimi Antonelli verkürzen kann. Beim Grand Prix im Spielberg meldeten sich Max Verstappen und Red Bull stark zurück, während Ferrari im Rennen durchgereicht wird. Die Presse feiert den GP-Sieger und geht mit dem Traditionsrennstall aus Italien hart ins Gericht. Die internationalen Pressestimmen im Überblick:

Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn: Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 19:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Brasilien - Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Brasilien - Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:30 Uhr • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Paraguay im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:30 Uhr • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Paraguay im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 30.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 30.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Elfenbeinküste – Norwegen im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 11:25 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 11:25 • Motorsport DTM: Norisring, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

England Daily Mail: "George Russells souveräner Sieg in Österreich lässt seine Titelambitionen nach dem nervenaufreibenden Kampf mit Max Verstappen wieder aufleben... doch Lewis Hamilton wird durch eine merkwürdige Ferrari-Strategie im Stich gelassen." Telegraph: "Russell kämpft sich mit Sieg beim Großen Preis von Österreich ins Titelrennen." The Guardian: "In der Formel-1-Weltmeisterschaft, die weiterhin Höhen und Tiefen erlebt und sich mittlerweile fast von Rennen zu Rennen ändert, ist also noch immer einiges los." Formel 1: Ferrari enttäuscht, Russell siegt souverän - Verstappen trumpft in Hitzeschlacht auf

Italien Corriere dello Sport: "Spektakuläre Leistung auf dem Red Bull Ring: Der Engländer feiert seinen Sieg und belebt damit den Titelkampf neu. Ein sehr schwieriges Rennen für Ferrari." Corriere della Sera: "Russell bringt seine Kritiker zum Schweigen, Antonelli gerät gleich zu Beginn in allerlei Schwierigkeiten." La Repubblica: "Der britische Mercedes-Pilot kehrt nach einer Formkrise zum Sieg zurück. Hamilton belegt den fünften Platz, während der umstrittene Leclerc Achter wird."

Niederlande AD.nl: "Red Bull liefert die Waffe und Max Verstappen zeigt, dass er nichts von ihrer Schärfe eingebüßt hat."

Österreich Kurier: "Viel hatte George Russell zuletzt einstecken müssen. Der Brite, zu Beginn der Saison als WM-Favorit gehandelt, hatte mit technischen Problemen oder mit seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli zu kämpfen. Doch auf dem Red Bull Ring schlug der 28-Jährige zurück." OE24: "Spielberg-Sieg: Russell macht WM wieder heiß." Formel 1: FIA hebt wohl Amtszeitbegrenzung für den Präsidenten auf

Formel 1 live: Regeln, Teams, Piloten und Übertragungen im TV und im Stream

- Anzeige -

- Anzeige -

Schweiz Blick: "Roter Titeltraum wieder in die Ferne gerückt. Mercedes ohrfeigt Ferrari doppelt. Mercedes hat sich in der Hitze-Hölle von Spielberg mit dem Russell-Sieg und dem dritten Platz von Antonelli zweimal an Ferrari gerächt.

Spanien Marca: "Russell geht auf Antonelli los und Max holt sich einen heldenhaften zweiten Platz." Mundo Deportivo: "Russell sichert sich den Sieg trotz einer überragenden Leistung von Verstappen in Österreich: Die Bestie ist zurück. Der Engländer errang seinen siebten Formel-1-Sieg in einem Rennen, in dem der Hauptprotagonist ein spektakulärer Verstappen war."

- Anzeige -