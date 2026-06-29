Motorsport
Formel 1: "Lewis Hamilton wird in Stich gelassen" - die Pressestimmen zum Österreich-Grand-Prix
Veröffentlicht:von SID
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Formel 1: Russel siegt bei "Kack-Rennen" in Spielberg! Fans enttäuscht
Videoclip • 01:28 Min
George Russell beendet seine Durststrecke in der Formel 1 und siegt in Spielberg. Ferrari erlebt hingegen ein Desaster. So reagiert die Presse auf den Österreich-Grand-Prix.
Mercedes-Pilot George Russell gelingt in Österreich ein Start-Ziel-Sieg, womit er den Abstand auf Teamkollege Kimi Antonelli verkürzen kann. Beim Grand Prix im Spielberg meldeten sich Max Verstappen und Red Bull stark zurück, während Ferrari im Rennen durchgereicht wird.
Die Presse feiert den GP-Sieger und geht mit dem Traditionsrennstall aus Italien hart ins Gericht.
Die internationalen Pressestimmen im Überblick:
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England
Daily Mail: "George Russells souveräner Sieg in Österreich lässt seine Titelambitionen nach dem nervenaufreibenden Kampf mit Max Verstappen wieder aufleben... doch Lewis Hamilton wird durch eine merkwürdige Ferrari-Strategie im Stich gelassen."
Telegraph: "Russell kämpft sich mit Sieg beim Großen Preis von Österreich ins Titelrennen."
The Guardian: "In der Formel-1-Weltmeisterschaft, die weiterhin Höhen und Tiefen erlebt und sich mittlerweile fast von Rennen zu Rennen ändert, ist also noch immer einiges los."
Italien
Corriere dello Sport: "Spektakuläre Leistung auf dem Red Bull Ring: Der Engländer feiert seinen Sieg und belebt damit den Titelkampf neu. Ein sehr schwieriges Rennen für Ferrari."
Corriere della Sera: "Russell bringt seine Kritiker zum Schweigen, Antonelli gerät gleich zu Beginn in allerlei Schwierigkeiten."
La Repubblica: "Der britische Mercedes-Pilot kehrt nach einer Formkrise zum Sieg zurück. Hamilton belegt den fünften Platz, während der umstrittene Leclerc Achter wird."
Niederlande
AD.nl: "Red Bull liefert die Waffe und Max Verstappen zeigt, dass er nichts von ihrer Schärfe eingebüßt hat."
Österreich
Kurier: "Viel hatte George Russell zuletzt einstecken müssen. Der Brite, zu Beginn der Saison als WM-Favorit gehandelt, hatte mit technischen Problemen oder mit seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli zu kämpfen. Doch auf dem Red Bull Ring schlug der 28-Jährige zurück."
OE24: "Spielberg-Sieg: Russell macht WM wieder heiß."
Schweiz
Blick: "Roter Titeltraum wieder in die Ferne gerückt. Mercedes ohrfeigt Ferrari doppelt. Mercedes hat sich in der Hitze-Hölle von Spielberg mit dem Russell-Sieg und dem dritten Platz von Antonelli zweimal an Ferrari gerächt.
Spanien
Marca: "Russell geht auf Antonelli los und Max holt sich einen heldenhaften zweiten Platz."
Mundo Deportivo: "Russell sichert sich den Sieg trotz einer überragenden Leistung von Verstappen in Österreich: Die Bestie ist zurück. Der Engländer errang seinen siebten Formel-1-Sieg in einem Rennen, in dem der Hauptprotagonist ein spektakulärer Verstappen war."
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