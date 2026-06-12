Formel 1: Strafe zurückgenommen - Gasly bekommt Monaco-Podest zurück

ran Mehr Sport Formel 1 - Fans spotten über Monaco: "Asphalt hält nicht mal bis zur Zielflagge" Videoclip • 02:06 Min Link kopieren Teilen

Die FIA hat eingelenkt: Pierre Gasly und Alpine bekommen den dritten Platz in Monaco nachträglich zurückgegeben.

Formel-1-Pilot Pierre Gasly und sein Alpine-Team haben erfolgreich am Grünen Tisch den Podestplatz beim Grand Prix von Monaco erstritten. Die beiden Zeitstrafen gegen den Franzosen wurden nach einem Einspruch des Rennstalls zurückgenommen, das teilte der Weltverband FIA am Freitag mit, fünf Tage nach dem Rennen. Formel 1: Abgehängt - George Russell und die Verlierer in Kimi Antonellis Schatten Gasly wird damit als Dritter hinter Kimi Antonelli und Lewis Hamilton gewertet, in dieser Reihenfolge waren die Fahrer auch ins Ziel gekommen.

Alpine: Erstes Podium seit 2024 "Wir danken der FIA und der Formel 1 für die Transparenz und die Kooperation während des Verfahrens", teilte Alpine mit. Für den Rennstall um Teamchef Flavio Briatore und auch für Gasly selbst ist es der erste Podestplatz seit November 2024. Red-Bull-Pilot Isack Hadjar dagegen verliert das zweite Podium seiner Karriere. Gasly war ursprünglich für zu schnelles Fahren in der Boxengasse sanktioniert worden, er war allerdings nicht der Einzige: Bei insgesamt fünf Fahrern wurde dieses Vergehen im Fürstentum festgestellt, in fast allen Fällen lagen sie 0,1 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit von 60 km/h.

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