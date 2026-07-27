Sollte Carlos Sainz für seine Kollision mit Oscar Piastri hart bestraft werden? Das fordert zumindest Ralf Schumacher.

Ralf Schumacher fordert eine harte Strafe für Carlos Sainz, nachdem dieser beim Großen Preis von Ungarn mit Oscar Piastri kollidiert war.

"Eine normale Strafe reicht da nicht. Für mich gehört Carlos Sainz für das nächste Rennen mitbestraft. Im Qualifying in Zandvoort muss er einen obendrauf kriegen", sagte Schumacher, der die Aktion des Spaniers als "absolutes No Go" bezeichnete.

Was war passiert? In der 38. Runde des Rennens schickte sich Piastri an, Sainz zu überrunden. Doch anstatt für den McLaren-Profi Platz zu machen, konzentrierte sich Sainz nur auf seinen Zweikampf mit dem vor ihm liegenden Fernando Alonso.

Wie die Onboard-Aufnahmen zeigen, ignorierte er dabei vier Blaue Flaggen und kollidierte schlussendlich sogar mit Piastri, der in seinem Cockpit fluchte. "Es ist mir eigentlich egal, ob er mich nicht gesehen hat. Die Tatsache, dass er mich nicht gesehen hat und niemand ihn darauf hingewiesen hat, oder dass es an umfassender Aufmerksamkeit gemangelt hat, ist inakzeptabel", sagte der Australier anschließend.