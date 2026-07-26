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Formel 1 - Bahrain-Ersatz offiziell: Traditionsstrecke gibt Comeback im Rennkalender
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Videoclip • 01:12 Min
Die Formel 1 wird den ausgefallenen Bahrain-Grand-Prix nachholen. Im Oktober wird das Rennen auf einer altbekannten Traditionsstrecke stattfinden.
Die Formel 1 suchte wochenlang nach einer Lösung für das im Frühjahr abgesagte Rennen in Bahrain. Nachdem eine Rückkehr an den ursprünglichen Austragungsort wegen des eskalierenden Nahost-Konflikts zwischen den USA und dem Iran zuletzt unrealistisch geworden war, wird nun als Ersatz eine Traditionsstrecke bereitstehen.
Wie die FIA am Rande des Rennens in Ungarn bestätigte, wird das Rennen in Malaysia auf dem Sepang Circuit stattfinden. Die malaysische Regierung hatte bereits eine Machbarkeitsstudie gestartet, um kurzfristig ein Formel-1-Rennen auf die Beine zu stellen.
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"Wir haben einmal mehr bewiesen, dass die Formel 1 sich anpassen, Lösungen finden und Ergebnisse liefern kann und damit alle Fans unseres Sports positiv überrascht", sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.
Als Termin ist das erste Oktober-Wochenende fixiert worden - jenes Zeitfenster zwischen den Rennen in Baku und Singapur. Die geografische Nähe des Sepang International Circuit zu Singapur macht die Strecke dabei zu einer naheliegenden Option. Das Rennen wird trotzdem als "Gulf Air Bahrain Grand Prix" stattfinden.
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Formel 1 vertraglich an feste Rennanzahl gebunden
Die Formel 1 ist an insgesamt 22 Rennen pro Saison gebunden, weshalb auch Alternativen wie ein zweites Rennen in Las Vegas oder Singapur im Gespräch waren - beide Optionen galten wegen möglicher Beeinträchtigungen für Anwohner jedoch als problematisch.
Der letzte Formel-1-Auftritt in Malaysia liegt fast ein Jahrzehnt zurück: 2017 sicherte sich Max Verstappen in Kuala Lumpur den bislang letzten Sieg auf dem Sepang-Kurs.
Formel-1-Boss Stefano Domenicali hatte zuletzt eine Frist bis Mitte September gesetzt, um Klarheit über die zweite Saisonhälfte des Kalenders 2026 zu schaffen. Neben der Bahrain-Frage steht dabei auch die Zukunft der Saisonabschlussrennen in Katar und Abu Dhabi im Raum, die durch die angespannte Lage im Nahen Osten ebenfalls unter Vorbehalt stehen.
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