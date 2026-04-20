Mick Schumacher kassiert nächsten Nackenschlag im IndyCar in Long Beach

Mick Schumacher tut sich in der IndyCar Series weiterhin schwer. In Long Beach fährt der ehemalige Formel-1-Fahrer das nächste enttäuschende Ergebnis ein.

Mick Schumacher kommt in seiner Premierensaison in der IndyCar Series weiter nicht so richtig in die Gänge. Beim fünften Lauf in Long Beach/Kalifornien musste sich der 27-Jährige mit Platz 17 begnügen, es war nach einem verkorksten Rennwochenende allerdings das bisher beste Ergebnis seiner Saison.

Beim Training am Samstag war Schumacher im Wagen des RLL-Teams in einen Reifenstapel gerutscht. Im anschließenden ersten Qualifying schied der frühere Formel-1-Pilot aus und startete deshalb nur von Rang 21 ins Rennen, machte dort aber immerhin noch einige Plätze gut.