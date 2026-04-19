Ein Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie ist am Samstag nach einem Massenunfall mit Todesfall abgebrochen worden. Formel-1-Star Max Verstappen meldet sich auf Instagram zu Wort.

Am Nürburgring gab es am Samstagabend nach einem Massencrash einen tragischen Todesfall. Der schwedische BMW-Fahrer Juha Miettinen (66) verstarb im Medical Center an der Rennstrecke. Das teilten die Veranstalter am Samstagabend mit.

Formel-1-Star Max Verstappen, der ebenfalls an dem abgebrochenen Rennen teilgenommen hätte, war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht auf der Strecke. Bei der Nürburgring-Langstrecken-Serie wechseln sich die Piloten eines Teams mit dem Fahren ab.

Verstappens Teamkollege Lucas Auer saß zum Zeitpunkt des Unglücks hinter dem Steuer des Rennwagens mit der Nummer drei und war nicht an dem Unfall beteiligt.