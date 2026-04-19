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Max Verstappen reagiert auf tödlichen Unfall am Nürburgring: "Ich bin schockiert"
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Videoclip • 01:01 Min
Ein Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie ist am Samstag nach einem Massenunfall mit Todesfall abgebrochen worden. Formel-1-Star Max Verstappen meldet sich auf Instagram zu Wort.
Am Nürburgring gab es am Samstagabend nach einem Massencrash einen tragischen Todesfall. Der schwedische BMW-Fahrer Juha Miettinen (66) verstarb im Medical Center an der Rennstrecke. Das teilten die Veranstalter am Samstagabend mit.
Formel-1-Star Max Verstappen, der ebenfalls an dem abgebrochenen Rennen teilgenommen hätte, war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht auf der Strecke. Bei der Nürburgring-Langstrecken-Serie wechseln sich die Piloten eines Teams mit dem Fahren ab.
Verstappens Teamkollege Lucas Auer saß zum Zeitpunkt des Unglücks hinter dem Steuer des Rennwagens mit der Nummer drei und war nicht an dem Unfall beteiligt.
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Max Verstappen reagiert schockiert auf tödlichen Unfall am Nürburgring
"Ich bin schockiert davon, was heute passiert ist...", schrieb der vierfache F1-Weltmeister auf "Instagram". Der Niederländer sendete sein aufrichtiges Beileid an die Familie und Freunde des verstorbenen Miettinen. "Der Motorsport ist etwas, das wir alle lieben, aber in Zeiten wie diesen ist es eine Erinnerung, wie gefährlich der Sport sein kann", schrieb Verstappen weiter.
Das Rennen am Samstagabend wurde nach dem Abbruch nicht wieder aufgenommen. Der zweite Lauf am Sonntag findet wie geplant statt. "Im Rahmen der Startaufstellung wird es eine Gedenkminute für den verstorbenen Motorsportler geben", teilte die Nürburgring Langstrecken-Serie mit.
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