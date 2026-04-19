Quali für 24h-Rennen
Nürburgring: Tödlicher Unfall bei 24-Stunden-Quali - Max Verstappen nicht auf Strecke
Aktualisiert:von SID
Albtraum auf dem Nürburgring. Beim ersten Rennen der 24-Stunden-Quali verunglückt am Samstag ein Pilot tödlich. Sechs Fahrer wurden verletzt.
Ein Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) ist am Samstag nach einem schockierenden Unfall mit Todesfolge abgebrochen worden.
Der schwedische BMW-Fahrer Juha Miettinen (66) verstarb im Medical Center an der Rennstrecke, das teilten die Veranstalter am Samstagabend mit. Das Rennen, an dem auch Formel-1-Star Max Verstappen teilnahm, gehört zum Qualifikationsprogramm für das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife (16./17. Mai).
Kurz nach dem Rennstart kam es auf der dritten Runde zu einem schweren Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen, um 17.55 Uhr unterbrach die Rennleitung den Lauf mit der Roten Flagge.
"Trotz der unmittelbar eintreffenden Hilfe konnten die Notfallmediziner nach der erfolgten Bergung aus dem Fahrzeug den beteiligten Piloten Juha Miettinen nicht retten, der Fahrer verstarb im Medical Center, nachdem alle Reanimationsversuche erfolglos blieben", teilte der Veranstalter am Abend mit: "Die Gedanken aller Beteiligten bei den 24h Nürburgring sind bei den Hinterbliebenen von Juha Miettinen."
Gedenkminute vor dem zweiten Lauf am Sonntag
Die weiteren beteiligten "sechs Piloten wurden zur vorsorglichen Untersuchung in das Medical Center sowie umliegende Krankenhäuser gebracht. Es besteht für keinen der Verletzten Lebensgefahr", hieß es in der Mitteilung weiter.
Verstappen war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht auf der Strecke, auch sein Teamkollege Lucas Auer im gemeinsamen Mercedes war nicht in den Unfall involviert.
Das Rennen am Samstagabend wurde nicht wieder aufgenommen. Der zweite Lauf am Sonntag (13.00 Uhr) soll wie geplant stattfinden. "Im Rahmen der Startaufstellung wird es eine Gedenkminute für den verstorbenen Motorsportler geben", teilte die NLS mit.
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