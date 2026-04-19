Nürburgring: Tödlicher Unfall bei 24-Stunden-Quali - Max Verstappen nicht auf Strecke

Auf dem Nürburgring kam es zu einem tödlichen Unfall

Albtraum auf dem Nürburgring. Beim ersten Rennen der 24-Stunden-Quali verunglückt am Samstag ein Pilot tödlich. Sechs Fahrer wurden verletzt.

Ein Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) ist am Samstag nach einem schockierenden Unfall mit Todesfolge abgebrochen worden.

Der schwedische BMW-Fahrer Juha Miettinen (66) verstarb im Medical Center an der Rennstrecke, das teilten die Veranstalter am Samstagabend mit. Das Rennen, an dem auch Formel-1-Star Max Verstappen teilnahm, gehört zum Qualifikationsprogramm für das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife (16./17. Mai).

Kurz nach dem Rennstart kam es auf der dritten Runde zu einem schweren Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen, um 17.55 Uhr unterbrach die Rennleitung den Lauf mit der Roten Flagge.

"Trotz der unmittelbar eintreffenden Hilfe konnten die Notfallmediziner nach der erfolgten Bergung aus dem Fahrzeug den beteiligten Piloten Juha Miettinen nicht retten, der Fahrer verstarb im Medical Center, nachdem alle Reanimationsversuche erfolglos blieben", teilte der Veranstalter am Abend mit: "Die Gedanken aller Beteiligten bei den 24h Nürburgring sind bei den Hinterbliebenen von Juha Miettinen."