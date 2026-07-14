Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Radsport

Tour de France 2026: Die 10. Etappe jetzt live im Free-TV und im Joyn-Stream - Etappen, Wertungen, Favoriten inklusive Florian Lipowitz

Aktualisiert:

von ran.de
Jetzt live
Jetzt live • Radsport

Tour de France im Livestream: 10. Etappe

Verfügbar auf Joyn270 Min

Die Tour de France stellt auch im Jahr 2026 wieder den Höhepunkt im Radsport-Kalender dar. ran hat die wichtigsten Infos zur Grand Tour durch Frankreich.

Die Tour de France ist das wichtigste Radrennen der Welt und geht im Jahr 2026 in ihre 113. Auflage. Die dreiwöchige Rundfahrt dauert vom 4. Juli bis zum 26. Juli und führt die Fahrer von Barcelona nach Paris.

Insgesamt müssen im Rahmen von 21 Etappen 3.333 Kilometer zurückgelegt und 54.000 Höhenmeter gemeistert werden - 184 Fahrer aus 23 Teams stellen sich der Herausforderung.

ran fasst alle wichtigsten Infos zur Tour de France 2026 zusammen:

Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn:

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Bald verfügbar

    Heute, 20:30 Uhr • Fussball

    WM-Halbfinale: Frankreich - Spanien live

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 20:30 Uhr • Fussball

    WM-Halbfinale: Frankreich - Spanien live

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

  • Bald verfügbar

    Mittwoch, 15.07. 20:30 • Fussball

    WM-Halbfinale: England - Argentinien live

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 15.07. 20:30 • Fussball

    WM-Halbfinale: England - Argentinien live

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Tour de France 2026: Wer überträgt im TV und Livestream?

Die 21 Etappen der Tour de France werden live im Free-TV auf "Eurosport" und in der "ARD" gezeigt. Einen kostenlosen Stream gibt es entweder in der "ARD"-Mediathek oder auf Joyn, wo sowohl der "Eurosport"- als auch der "ARD"-Stream kostenlos aufrufbar ist.

Die "ARD" steigt oft etwas später ins Rennen ein, während "Eurosport" meist die gesamte Etappe über dabei ist. Der "Eurosport"-Stream lässt sich auch ohne Werbeunterbrechungen auf "Discovery+" oder "HBO Max" aufrufen. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Tour de France 2026: Die Etappen im Überblick

Die Tour de France startet in Barcelona und endet mit der 21. Etappe in Paris. Insgesamt gibt es acht Bergetappen, sieben Flachetappen und vier wellige Etappen zu absolvieren. Hinzu kommt ein Mannschaftszeitfahren zum Auftakt in Barcelona und ein 26 Kilometer langes Einzelzeitfahren.

Die Königsetappe steht am vorletzten Tag der Tour an.  Der Abschnitt umfasst 5.600 Höhenmeter und führt unter anderem über den Col du Galibier (höchster Punkt der Tour 2026) auf die Alpe d'Huez

  • Etappe 1: Barcelona – Barcelona (19,6 km) → Mannschaftszeitfahren - Sieger: Jonas Vingegaard

  • Etappe 2: Tarragona – Barcelona (168,5 km) → Hügelige Etappe - Sieger: Isaac del Toro

  • Etappe 3: Granollers – Les Angles (195,9 km) → Gebirgsetappe - Tadej Pogacar

  • Etappe 4: Carcassonne – Foix (181,9 km) → Hügelige Etappe - Mads Pedersen

  • Etappe 5: Lannemezan – Pau (158,3 km) → Flachetappe - Olav Kooij

  • Etappe 6: Pau – Gavarnie-Gèdre (186,2 km) → Gebirgsetappe - Tadej Pogacar

  • Etappe 7: Hagetmau – Bordeaux (175,1 km) → Flachetappe - Tim Merlier

  • Etappe 8: Périgueux – Bergerac (180,4 km) → Flachetappe - Tim Merlier

  • Etappe 9: Malemort – Ussel (185,5 km) → Hügelige Etappe - Mathieu van der Poel

  • Ruhetag

  • Etappe 10: Aurillac – Le Lioran (166,6 km) → Gebirgsetappe

  • Etappe 11: Vichy – Nevers (161,3 km) → Flachetappe

  • Etappe 12: Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône (179,1 km) → Flachetappe

  • Etappe 13: Dole – Belfort (205,8 km) → Hügelige Etappe

  • Etappe 14: Mulhouse – Le Markstein (155,3 km) → Gebirgsetappe

  • Etappe 15: Champagnole – Plateau de Solaison (183,9 km) → Gebirgsetappe

  • Ruhetag

  • Etappe 16: Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains (26,1 km) → Einzelzeitfahren Etappe

  • 17: Chambéry – Voiron (174,7 km) → Flachetappe Etappe

  • 18: Voiron – Orcières-Merlette (185,2 km) → Gebirgsetappe Etappe

  • 19: Gap – Alpe d'Huez (127,9 km) → Gebirgsetappe Etappe

  • 20: Le Bourg-d'Oisans – Alpe d'Huez (170,9 km) → Gebirgsetappe (Königsetappe)

  • Etappe 21: Thoiry – Paris (133,0 km) → Flachetappe (mit Montmartre-Anstiegen)

Das Wichtigste zur Tour de France

Tour de France 2026: Die Wertungen

  • Gesamtwertung (Gelbes Trikot / Maillot Jaune) 
    Für den Fahrer mit der schnellsten Gesamtzeit nach allen Etappen. Das ist die prestigeträchtigste Wertung und entscheidet über den Toursieger.

  • Punktewertung (Grünes Trikot / Maillot Vert) 
    Punkte gibt es bei Etappenankünften und Zwischensprints. Vor allem Sprinter haben hier die besten Chancen.

  • Bergwertung (Gepunktetes Trikot / Maillot à Pois) 
    Punkte werden auf den Bergwertungen vergeben. Je schwerer der Anstieg, desto mehr Punkte gibt es. Der Führende wird als "Bergkönig" bezeichnet.

  • Nachwuchswertung (Weißes Trikot / Maillot Blanc)
    Für den besten Fahrer unter der Altersgrenze (nach den aktuellen Regeln: unter 26 Jahren zu Beginn der Saison). Gewertet wird ebenfalls nach der Gesamtzeit.

  • Teamwertung 
    Basiert auf den Gesamtzeiten der besten Fahrer jeder Mannschaft.

  • Kämpferischster Fahrer (Prix de la Combativité) – Auszeichnung für eine besonders offensive Fahrweise. Der Gewinner darf am Tag darauf eine rote Nummer tragen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Tour de France 2026: Die Favoriten

  • Tadej Pogačar (Slowenien)
    Der Dominator der letzten Jahre gilt als klarer Favorit. als der Mann, den es zu schlagen gilt. Pogačar hat die Tour viermal gewonnen (2020, 2021, 2024 und 2025) und im Vorjahr auch den Giro für sich entschieden. Pogačar ist ein echter Alleskönner und auch bei Klassikern immer wieder siegreich. Der anspruchsvolle Kurs mit vielen Bergetappen kommt ihm entgegen.

  • Jonas Vingegaard (Dänemark)
    Das dänische Fliegengewicht gehört zu den besten Kletterern der Tour und hat Pogačar bei der Tour 2022 und 2023 bezwingen können. Vingegaard reist mit viel Selbstvertrauen nach seinem Sieg beim Giro d'Italia an und ist der ärgste Rivale von Pogačar. Zwar ist er nicht ganz so spritzig und endschnell wie der Slowene, dafür aber ein absoluter Spezialist für lange Rundfahrten und am Berg nur schwer loszuwerden.

  • Remco Evenepoel (Belgien
    Evenepoel ist ein exzellenter Zeitfahrer und einer der stärksten Rundfahrer. Der Belgier hat 2022 die Vuelta gewonnen und kam 2024 bei der Tour auf Platz drei ein. Bei den Olympischen Spielen 2024 gewann er das Einzelzeitfahren und das Straßenrennen. Auf den ganz harten Hochgebirgsetappen wird es gegen Pogačar und Vingegaard aber schwierig.

  • Florian Lipowitz (Deutschland)
    Deutschland hat nach vielen Jahren endlich wieder einen Fahrer, der um den Tour-Sieg mitfahren kann. Dies hat Lipowitz bewiesen, indem er im Vorjahr auf Platz drei in der Gesamtwertung landete. Der Ex-Biathlet teilt sich im Team Red Bull–BORA–hansgrohe die Leader-Rolle mit Evenepoel, könnte auf den harten Bergetappen aber sogar noch stärker sein. 2026 wurde er bei der Tour de Romandie nur von Pogačar geschlagen

  • Isaac del Toro (Mexiko)
    Der 23-Jährige gilt als großes Talent und konnte das mit Platz zwei beim Giro 2025 auch schon bestätigen. 2026 hat er die Tour der Vereinigten Arabischen Emirate und die Tour Auvergne–Rhône-Alpes gewonnen. Dabei überzeugte er vor allem auf den Bergetappen.

  • Paul Seixas (Frankreich)
    Frankreich sehnt sich seit langer Zeit nach einem Tour-de-France-Sieger. Diese Hoffnungen wurden zuletzt durch den erst 19 Jahre alten Paul Seixas genährt. Der Youngster hat die Baskenlandrundfahrt vor Lipowitz gewonnen und war auf einigen anspruchsvollen Rennen der Fahrer, der Pogacar am längsten Paroli bieten konnte. Bis jetzt hat Seixas aber noch nie eine Grand Tour bestritten. Zudem könnte der Druck zu groß sein.

Tour de France 2026: Die deutschen Fahrer

  • Florian Lipowitz – Red Bull–Bora–Hansgrohe

  • Nico Denz – Red Bull–Bora–Hansgrohe

  • Nils Politt – UAE Team Emirates–XRG

  • Pascal Ackermann – Team Jayco AlUla

  • Felix Engelhardt – Team Jayco AlUla

  • Georg Zimmermann – Lotto Intermarché

  • Max Kanter – XDS Astana Team

  • Georg Steinhauser – EF Education–EasyPost

  • Phil Bauhaus – Bahrain Victorious

Der stärkste deutsche Fahrer ist Florian Lipowitz, der als heißer Kandidat für das Tour Podium gilt. Auf Flachetappen könnte die Stunde von Pascal Ackermann, Max Kanter oder Phil Bauhaus schlagen, die zwar nicht zu den absoluten Top-Favoriten bei den Zielsprints gehören, durchaus aber einen Podiumsplatz erreichen können.

Georg Zimmermann und Georg Steinhauser könnten auf welligen Etappen als Ausreißer für Furore sorgen.

Nils Politt gehört seit Jahren zu den ganz starken Helfern von Tour-Favorit Pogačar.

Tour de France 2026: Alle Teams

  • UAE Team Emirates–XRG – Vereinigte Arabische Emirate

  • Visma–Lease a Bike – Niederlande

  • Red Bull–Bora–Hansgrohe – Deutschland / Österreich

  • Soudal Quick-Step – Belgien

  • Movistar Team – Spanien

  • EF Education–EasyPost – USA

  • Groupama–FDJ – Frankreich

  • Decathlon CMA CGM Team – Frankreich

  • INEOS Grenadiers – Vereinigtes Königreich

  • Lotto Intermarché – Belgien

  • Bahrain Victorious – Bahrain

  • Lidl–Trek – USA / Italien

  • Alpecin–Premier Tech – Belgien / Deutschland

  • Team Picnic PostNL – Niederlande

  • Team Jayco AlUla – Australien

  • XDS Astana Team – Kasachstan

  • Uno-X Mobility – Norwegen

  • NSN Cycling Team – Israel

  • TotalEnergies – Frankreich

  • Tudor Pro Cycling Team – Schweiz

  • Q36.5 Pro Cycling Team – Schweiz

  • Cofidis – Frankreich

  • Caja Rural–Seguros RGA – Spanien

Auch interessant: Lipowitz oder Evenpoel? Ausscheidungsfahren beginnt auf der 10. Etappe der Tour de France

- Anzeige -
- Anzeige -

Weitere News zum Radsport: