Radsport
Tour de France 2026 jetzt live im Free-TV und hier im Livestream - Etappen, Wertungen, Favoriten inklusive Florian Lipowitz - 8. Etappe
Aktualisiert:von ran
Tour de France im Livestream: 8. Etappe
Die Tour de France stellt auch im Jahr 2026 wieder der Höhepunkt im Radsport-Kalender dar. ran hat die wichtigsten Infos zur Grand Tour durch Frankreich.
Die Tour de France ist das wichtigste Radrennen der Welt und geht im Jahr 2026 in ihre 113. Auflage. Die dreiwöchige Rundfahrt dauert vom 4. Juli bis zum 26. Juli und führt die Fahrer von Barcelona nach Paris.
Hier kostenlos streamen: Die 7. Etappe von Hagetmau nach Bordeaux jetzt LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream
Insgesamt müssen im Rahmen von 21 Etappen 3.333 Kilometer zurückgelegt und 54.000 Höhenmeter gemeistert werden - 184 Fahrer aus 23 Teams stellen sich der Herausforderung.
ran fasst alle wichtigsten Infos zur Tour de France 2026 zusammen:
Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn:
Tour de France 2026: Wer überträgt im TV und Livestream?
Die 21 Etappen der Tour de France werden live im Free-TV auf "Eurosport" und in der "ARD" gezeigt. Einen kostenlosen Stream gibt es entweder in der "ARD"-Mediathek oder auf Joyn, wo sowohl der "Eurosport"- als auch der "ARD"-Stream kostenlos aufrufbar ist.
Hier kostenlos streamen: Alle 21 Tour-Etappen vom 4. bis zum 26. Juli auf Joyn
Die "ARD" steigt oft etwas später ins Rennen ein, während "Eurosport" meist die gesamte Etappe über dabei ist. Der "Eurosport"-Stream lässt sich auch ohne Werbeunterbrechungen auf "Discovery+" oder "HBO Max" aufrufen. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Tour de France 2026: Die Etappen im Überblick
Die Tour de France startet in Barcolona und endet mit der 21. Etappe in Paris. Insgesamt gibt es acht Bergetappen, sieben Flachetappen und vier wellige Etappen zu absolvieren. Hinzu kommt ein Mannschaftszeitfahren zum Auftakt in Barcelona und ein 26 Kilometer langes Einzelzeitfahren.
Die Königsetappe steht am vorletzten Tag der Tour an. Der Abschnitt umfasst 5.600 Höhenmeter und führt unter anderem über den Col du Galibier (höchster Punkt der Tour 2026) auf die Alpe d'Huez
Etappe 1: Barcelona – Barcelona (19,6 km) → Mannschaftszeitfahren - Sieger: Jonas Vingegaard
Etappe 2: Tarragona – Barcelona (168,5 km) → Hügelige Etappe - Sieger: Isaac del Toro
Etappe 3: Granollers – Les Angles (195,9 km) → Gebirgsetappe - Tadej Pogacar
Etappe 4: Carcassonne – Foix (181,9 km) → Hügelige Etappe - Mads Pedersen
Etappe 5: Lannemezan – Pau (158,3 km) → Flachetappe - Olav Kooij
Etappe 6: Pau – Gavarnie-Gèdre (186,2 km) → Gebirgsetappe - Tadej Pogacar
Etappe 7: Hagetmau – Bordeaux (175,1 km) → Flachetappe
Etappe 8: Périgueux – Bergerac (180,4 km) → Flachetappe
Etappe 9: Malemort – Ussel (185,5 km) → Hügelige Etappe
Ruhetag
Etappe 10: Aurillac – Le Lioran (166,6 km) → Gebirgsetappe
Etappe 11: Vichy – Nevers (161,3 km) → Flachetappe
Etappe 12: Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône (179,1 km) → Flachetappe
Etappe 13: Dole – Belfort (205,8 km) → Hügelige Etappe
Etappe 14: Mulhouse – Le Markstein (155,3 km) → Gebirgsetappe
Etappe 15: Champagnole – Plateau de Solaison (183,9 km) → Gebirgsetappe
Ruhetag
Etappe 16: Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains (26,1 km) → Einzelzeitfahren Etappe
17: Chambéry – Voiron (174,7 km) → Flachetappe Etappe
18: Voiron – Orcières-Merlette (185,2 km) → Gebirgsetappe Etappe
19: Gap – Alpe d'Huez (127,9 km) → Gebirgsetappe Etappe
20: Le Bourg-d'Oisans – Alpe d'Huez (170,9 km) → Gebirgsetappe (Königsetappe)
Etappe 21: Thoiry – Paris (133,0 km) → Flachetappe (mit Montmartre-Anstiegen)
Das Wichtigste zur Tour de France
Tour de France 2026: Die Wertungen
Gesamtwertung (Gelbes Trikot / Maillot Jaune)
Für den Fahrer mit der schnellsten Gesamtzeit nach allen Etappen. Das ist die prestigeträchtigste Wertung und entscheidet über den Toursieger.
Punktewertung (Grünes Trikot / Maillot Vert)
Punkte gibt es bei Etappenankünften und Zwischensprints. Vor allem Sprinter haben hier die besten Chancen.
Bergwertung (Gepunktetes Trikot / Maillot à Pois)
Punkte werden auf den Bergwertungen vergeben. Je schwerer der Anstieg, desto mehr Punkte gibt es. Der Führende wird als "Bergkönig" bezeichnet.
Nachwuchswertung (Weißes Trikot / Maillot Blanc)
Für den besten Fahrer unter der Altersgrenze (nach den aktuellen Regeln: unter 26 Jahren zu Beginn der Saison). Gewertet wird ebenfalls nach der Gesamtzeit.
Teamwertung
Basiert auf den Gesamtzeiten der besten Fahrer jeder Mannschaft.
Kämpferischster Fahrer (Prix de la Combativité) – Auszeichnung für eine besonders offensive Fahrweise. Der Gewinner darf am Tag darauf eine rote Nummer tragen.
Tour de France 2026: Die Favoriten
Tadej Pogačar (Slowenien)
Der Dominator der letzten Jahre gilt als klarer Favorit. als der Mann, den es zu schlagen gilt. Pogačar hat die Tour viermal gewonnen (2020, 2021, 2024 und 2025) und im Vorjahr auch den Giro für sich entschieden. Pogačar ist ein echter Alleskönner und auch bei Klassikern immer wieder siegreich. Der anspruchsvolle Kurs mit vielen Bergetappen kommt ihm entgegen.
Jonas Vingegaard (Dänemark)
Das dänische Fliegengewicht gehört zu den besten Kletterern der Tour und hat Pogačar bei der Tour 2022 und 2023 bezwingen können. Vingegaard reist mit viel Selbstvertrauen nach seinem Sieg beim Giro d'Italia an und ist der ärgste Rivale von Pogačar. Zwar ist er nicht ganz so spritzig und endschnell wie der Slowene, dafür aber ein absoluter Spezialist für lange Rundfahrten und am Berg nur schwer loszuwerden.
Remco Evenepoel (Belgien)
Evenepoel ist ein exzellenter Zeitfahrer und einer der stärksten Rundfahrer. Der Belgier hat 2022 die Vuelta gewonnen und kam 2024 bei der Tour auf Platz drei ein. Bei den Olympischen Spielen 2024 gewann er das Einzelzeitfahren und das Straßenrennen. Auf den ganz harten Hochgebirgsetappen wird es gegen Pogačar und Vingegaard aber schwierig.
Florian Lipowitz (Deutschland)
Deutschland hat nach vielen Jahren endlich wieder einen Fahrer, der um den Tour-Sieg mitfahren kann. Dies hat Lipowitz bewiesen, indem er im Vorjahr auf Platz drei in der Gesamtwertung landete. Der Ex-Biathlet teilt sich im Team Red Bull–BORA–hansgrohe die Leader-Rolle mit Evenepoel, könnte auf den harten Bergetappen aber sogar noch stärker sein. 2026 wurde er bei der Tour de Romandie nur von Pogačar geschlagen
Isaac del Toro (Mexiko)
Der 23-Jährige gilt als großes Talent und konnte das mit Platz zwei beim Giro 2025 auch schon bestätigen. 2026 hat er die Tour der Vereinigten Arabischen Emirate und die Tour Auvergne–Rhône-Alpes gewonnen. Dabei überzeugte er vor allem auf den Bergetappen.
Paul Seixas (Frankreich)
Frankreich sehnt sich seit langer Zeit nach einem Tour-de-France-Sieger. Diese Hoffnungen wurden zuletzt durch den erst 19 Jahre alten Paul Seixas genährt. Der Youngster hat die Baskenlandrundfahrt vor Lipowitz gewonnen und war auf einigen anspruchsvollen Rennen der Fahrer, der Pogacar am längsten Paroli bieten konnte. Bis jetzt hat Seixas aber noch nie eine Grand Tour bestritten. Zudem könnte der Druck zu groß sein.
Tour de France 2026: Die deutschen Fahrer
Florian Lipowitz – Red Bull–Bora–Hansgrohe
Nico Denz – Red Bull–Bora–Hansgrohe
Nils Politt – UAE Team Emirates–XRG
Pascal Ackermann – Team Jayco AlUla
Felix Engelhardt – Team Jayco AlUla
Georg Zimmermann – Lotto Intermarché
Max Kanter – XDS Astana Team
Georg Steinhauser – EF Education–EasyPost
Phil Bauhaus – Bahrain Victorious
Der stärkste deutsche Fahrer ist Florian Lipowitz, der als heißer Kandidat für das Tour Podium gilt. Auf Flachetappen könnte die Stunde von Pascal Ackermann, Max Kanter oder Phil Bauhaus schlagen, die zwar nicht zu den absoluten Top-Favoriten bei den Zielsprints gehören, durchaus aber einen Podiumsplatz erreichen können.
Georg Zimmermann und Georg Steinhauser könnten auf welligen Etappen als Ausreißer für Furore sorgen.
Nils Politt gehört seit Jahren zu den ganz starken Helfern von Tour-Favorit Pogačar.
Tour de France 2026: Alle Teams
UAE Team Emirates–XRG – Vereinigte Arabische Emirate
Visma–Lease a Bike – Niederlande
Red Bull–Bora–Hansgrohe – Deutschland / Österreich
Soudal Quick-Step – Belgien
Movistar Team – Spanien
EF Education–EasyPost – USA
Groupama–FDJ – Frankreich
Decathlon CMA CGM Team – Frankreich
INEOS Grenadiers – Vereinigtes Königreich
Lotto Intermarché – Belgien
Bahrain Victorious – Bahrain
Lidl–Trek – USA / Italien
Alpecin–Premier Tech – Belgien / Deutschland
Team Picnic PostNL – Niederlande
Team Jayco AlUla – Australien
XDS Astana Team – Kasachstan
Uno-X Mobility – Norwegen
NSN Cycling Team – Israel
TotalEnergies – Frankreich
Tudor Pro Cycling Team – Schweiz
Q36.5 Pro Cycling Team – Schweiz
Cofidis – Frankreich
Caja Rural–Seguros RGA – Spanien
Weitere News zum Radsport:
Zoff unter Teamkollegen! Evenepoel schießt gegen Lipowitz
Radsport
Machtdemonstration am Tourmalet: Pogacar deklassiert Konkurrenz
Radsport
Tour de France: Kanter spurtet überraschend auf Rang zwei
Pogacar gibt Gelb ab - Pedersen sprintet zum Sieg
Radsport
Tour de France: Pogacar gewinnt 3. Etappe und übernimmt das Gelbe Trikot
Radsport
Dritte Tour-Etappe wegen Waldbränden verändert und ohne Fans
ran Rugby
Rugby-Highlights: Frankreichs Zwischenspurt ebnet Sieg gegen Australien
Videoclip • 05:09 Min
ran Fußball
WM 2026: Matchwinner Merino jetzt "beliebtester Mann Spaniens"?
Videoclip • 01:37 Min
ran Rugby
Rugby Nations Championship: Neuseeland vs. Italien im Relive
Videoclip • 139:53 Min
NFL
NFL: Kein Witz! Swifties kaufen Taylor Swifts Hochzeits-Müll
Videoclip • 01:14 Min
ran Mehr Sport
Formel 1: NFL-Legende ausgebremst? Norris baggert an Brady-Flirt
Videoclip • 01:31 Min
ran Fußball
WM 2026 - Zlatan Ibrahimovic crasht Klopp-Interview: "Deutsche Maschine"
Videoclip • 01:14 Min
ran Mehr Sport
Wimbledon: "No-Name"-Gegner! Fans lästern trotz Zverevs Finaleinzug
Videoclip • 01:54 Min
ran Fußball
WM 2026: Finale wird zum Mega-Spektakel! Erste Halbzeitshow mit Weltstars
Videoclip • 01:07 Min
ran Fußball
WM 2026: Kylian Mbappé gibt Verletzungs-Update und sendet Titelansage
Videoclip • 01:30 Min
ran Fußball
WM 2026: Didier Deschamps und Frankreich "greifen nach den Sternen"
Videoclip • 02:06 Min
ran Fußball
WM 2026: "Eindeutig gekauft" – Mbappe-Show lässt Fans fragend zurück
Videoclip • 03:14 Min
ran Fußball
WM 2026: Deschamps' diabolischer "Problem"-Plan bei zwei Weltstars
Videoclip • 02:02 Min