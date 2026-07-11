Rugby
Rugby Nations Championship jetzt live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream - alle Infos und Ergebnisse
Aktualisiert:von ran.de
Die Rugby Nations Championship startet am heutigen Samstag live auf ProSieben MAXX! ran zeigt, wie das Turnier aufgebaut ist, welche Nationen teilnehmen und wann gespielt wird.
Die Rugby Nations Championship steht an! Bei dem internationalen Turnier treten die sechs Teams des Six-Nations-Turniers, also England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales, gegen die SANZAAR-Nationen Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland an. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch die eingeladenen Teams aus Japan und Fidschi.
Die europäische Konferenz vertritt dabei die nördliche Hemisphäre und die SANZAAR-Nationen mit Japan und Fidschi die südliche Hemisphäre.
Jede Mannschaft trifft während des Turnierverlaufs auf die sechs Nationen der gegnerischen Konferenz. Anschließend spielt jede Mannschaft gegen den gleich platzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre.
Die Championship wird über die zwei internationalen Spielfenster im Juli und November ausgetragen. Im Finale spielen die beiden bestplatzierten Teams gegeneinander.
Parallel dazu wird ein zweiter, von World Rugby ausgerichteter Wettbewerb stattfinden, an dem zwölf weitere Mannschaften teilnehmen. Der Auf- und Abstieg zwischen den Ligen wird ab Beginn der dritten Ausgabe der Rugby Nations Championship im Jahr 2030 eingeführt. Bei den ersten beiden Ausgaben des Turniers gibt es keinen Auf- und Abstieg.
Die nächsten Rugby-Livestreams:
- Bald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Rugby
Nations Championship: Argentinien - Wales im Livestream
140 MinBald verfügbar
Heute, 21:00 Uhr • Rugby
Nations Championship: Argentinien - Wales im Livestream
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Samstag, 18.07. 08:50 • Rugby
Nations Championship: Neuseeland - Irland im Livestream
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Nations Championship: Neuseeland - Irland im Livestream
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Rugby Nations Championship: Die Teilnehmer
Die zwölf Nationen, die an der Rugby Nations Championship teilnehmen, teilen sich in zwei Gruppen auf.
Die Six-Nations-Nationen:
England
Frankreich
Italien
Irland
Schottland
Wales
Die SANZAAR-Nationen und die eingeladenen Gastnationen:
Argentinien
Australien
Südafrika
Neuseeland
Japan
Fidschi
Der Spielplan der Rugby Nations Championship
Die erste Runde des Turniers wird auf der südlichen Erdhalbkugel stattfinden, mit Ausnahme der Heimspiele von Fidschi.
Erster Spieltag: Samstag, 4. Juli 2026 (deutsche Zeit):
09:10 Uhr: Neuseeland - Frankreich (in Christchurch) - 34:32
10:40 Uhr: Japan - Italien (in Tokio) - 27:10
12:10 Uhr: Australien - Irland (in Sydney) - 31:33
15:10 Uhr: Fidschi - Wales (in Cardiff) - 24:39
17:40 Uhr: Südafrika - England (in Johannesburg) - 45:21
21:10 Uhr: Argentinien - Schottland (in Cordoba) - 38:47
Zweiter Spieltag: Samstag, 11. Juli 2026 (deutsche Zeit):
07:10 Uhr: Neuseeland - Italien (in Wellington) - 47:17
09:40 Uhr: Australien - Frankreich (in Meeanjin) - 26:42
12:10 Uhr: Japan - Irland (in Awabakal) - 20:36
15:10 Uhr: Fidschi - England (in Liverpool) - LIVE und KOSTENLOS ab 14:45 Uhr im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Stream
17:40 Uhr: Südafrika - Schottland (in Pretoria) - LIVE und KOSTENLOS ab 17:20 Uhr im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Stream
21:10 Uhr: Argentinien - Wales (in San Juan)
Dritter Spieltag: Samstag, 18. Juli 2026 (deutsche Zeit):
09:10 Uhr: Neuseeland - Irland (in Auckland)
10:40 Uhr: Japan - Frankreich (in Tokio)
12:10 Uhr: Australien - Italien (in Boorloo)
15:10 Uhr: Fidschi - Schottland (in Edinburgh)
17:40 Uhr: Südafrika - Wales (in Durban)
21:10 Uhr: Argentinien - England (in Santiago de Estero)
Das zweite internationale Zeitfenster startet am 6. November.
Rugby Nations Championship live auf ProSieben MAXX und Joyn
Alle Spiele können kostenlos im Joyn-Livestream verfolgt werden. Ausgewählte Spiele gibt es zudem im Free-TV auf ProSieben MAXX.
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