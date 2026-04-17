Rugby Six Nations der Frauen im Livestream auf Joyn
Rugby Six Nations der Frauen heute live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran
ran Rugby
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Videoclip • 04:02 Min
Die Rugby Six Nations 2026 der Frauen stehen an. ran hat alle Informationen zusammengefasst.
Beim Six Nations der Frauen treffen einige der besten Teams der Welt aufeinander.
Vom 11. April bis zum 17. Mai gibt es insgesamt 15 Matches. Mit dabei sind unter anderem Irland, Frankreich und England. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hingegen nimmt nicht teil.
Die Partien werden allesamt in Europa ausgetragen. Alle Spiele waren im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn zu sehen.
Wie der Spielplan aussieht, welche Länder vertreten sind und was es sonst noch zu wissen gibt, fasst ran für euch zusammen.
Rugby Six Nations der Frauen live: Was ist das für ein Wettbewerb?
Das Six Nations ist ein jährlich stattfindendes Rugby-Turnier. Am Turnier nehmen traditionell England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales teil. Der Sieger des Turniers, also im Jahr 2026 gilt als inoffizieller Europameister.
Rugby Six Nations der Frauen live auf ProSieben MAXX und Joyn: Der Spielplan
Samstag, 11. April 2026, 13:25 Uhr: Frankreich - Italien - 40:7
Samstag, 11. April 2026, 15:25 Uhr: England - Irland - 33:12
Samstag, 11. April 2026, 17:40 Uhr: Wales - Schottland - 19:24
Samstag, 18. April 2026, 14:30 Uhr: Schottland- England
Samstag, 18. April 2026, 16:35 Uhr: Wales - Frankreich
Samstag, 18. April 2026, 18:40 Uhr: Irland - Italien
Samstag, 25. April 2026, 15:15 Uhr: England - Wales
Samstag, 25. April 2026, 17:30 Uhr: Italien - Schottland
Samstag, 25. April 2026, 21:10 Uhr: Frankreich - Irland
Samstag, 9. Mai 2026, 15:00 Uhr: Italien - England
Samstag, 9. Mai 2026, 17:15 Uhr: Schottland - Frankreich
Samstag, 9. Mai 2026, 19:30 Uhr: Irland - Wales
Samstag, 17. Mai 2026, 13:15 Uhr: Wales - Italien
Samstag, 17. Mai 2026, 15:30 Uhr: Irland - Schottland
Samstag, 17. Mai 2026, 17:45 Uhr: Frankreich - England
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Rugby Six Nations der Frauen live: Wo werden die Spiele übertragen?
Ausgewählte Spiele des Six Nations der Frauen werden auf ProSieben MAXX im Free-TV übertragen. Alle Übertragungen können auch im Livestream auf Joyn verfolgt werden.
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