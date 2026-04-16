Rugby Six Nations der Frauen live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Stream auf Joyn

Die Rugby Six Nations 2026 der Frauen stehen an. ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Beim Six Nations der Frauen treffen einige der besten Teams der Welt aufeinander.

Vom 11. April bis zum 17. Mai gibt es insgesamt 15 Matches. Mit dabei sind unter anderem Irland, Frankreich und England. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hingegen nimmt nicht teil.

Die Partien werden allesamt in Europa ausgetragen. Alle Spiele waren im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn zu sehen.

Wie der Spielplan aussieht, welche Länder vertreten sind und was es sonst noch zu wissen gibt, fasst ran für euch zusammen.