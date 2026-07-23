ran Mehr Sport Tennis: Alexander Zverev und Sophia Thomalla melden sich aus dem Urlaub Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Grand-Slam-Titel und Wimbledon Finale: Alexander Zverevs Leistungen in den vergangenen Monaten sprechen für sich. Für Star-Trainer Patrick Mouratoglou befindet sich der Deutsche aber noch nicht an der Spitze des Sports.

Nach dem French-Open-Erfolg im Juni spielte sich Zverev mit breiter Brust ins Wimbledon-Finale. Trotz der Erfolgswelle musste sich der 29-Jährige zum neunten Mal in Folge gegen Jannik Sinner geschlagen geben. Auch wenn Zverev ein überragendes Spiel machte, mit der Nummer eins der Welt konnte er nicht mithalten. So sieht es zumindest Tennis-Trainer Patrick Mouratoglou.

Nächste Livestreams Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Jetzt live Jetzt live • Radsport Tour de France im Livestream: 18. Etappe Verfügbar auf Joyn 300 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Radsport Tour de France im Livestream: 18. Etappe Verfügbar auf Joyn 300 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 16:10 Uhr • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 16:10 Uhr • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 17:45 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 17:45 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 16:00 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 255 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 16:00 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 255 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 22:05 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 22:05 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Zverev: Mouratoglou zweifelt Die beiden überzeugenden Auftritte bei der French-Open und Wimbledon reichen dem Franzosen nicht: "Damit er konstant und effizient aggressiv spielen kann, muss er zeigen, dass er dazu in der Lage ist, dies immer wieder zu tun, bis es ihm in Fleisch und Blut übergegangen ist." Diese Umstellungen sorgten für Zverevs Erfolg Vor allem aber am Angriffsspiel des 29-Jährigen müsse gearbeitet werden: "Es wäre ein Fehler, das Spiel von der Grundlinie aus zu kontrollieren, anstatt aggressiv zu spielen." Falls ihm der Schritt der dauerhaften Anpassung an die aggressive Spielweise nicht gelingt, würde das zeigen, "dass er den notwendigen Schritt nicht geschafft hat", so Mouratoglu weiter.