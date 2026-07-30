ran Mehr Sport Tennis: Alexander Zverev und Sophia Thomalla melden sich aus dem Urlaub Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev erinnert sich an den Tag, an dem er seinen ersten Grand-Slam gewonnen hat, nicht nur positiv.

Alexander Zverevs Sieg bei den French Open war ohne Zweifel sein größter Karriereerfolg. Im Interview mit dem Entertainer Jens Knossalla, auf YouTube besser bekannt als "Knossi," erzählte der Tennis-Star allerdings, dass der Tag seines Sieges kein einfacher war. Alexander Zverev: French-Open-Sieger trotz Diabetes - so beeinflusst die Erkrankung die deutsche Nummer eins "Ich hatte so viel Stress, ich hatte so viel Panik in mir", erzählte der 29-Jährige. Eigentlich sei er das gesamte Turnier lang recht ruhig gewesen und hätte keine Probleme mit den Nerven gehabt. "Ich bin gut klargekommen mit der Situation, dass auf einmal Sinner raus ist, auf einmal Djokovic raus ist, auf einmal alle raus sind und ich auf einmal der Favorit bin", berichtet Zverev.

French Open: Zverev hatte Druck und Selbstzweifel vor dem Finale Doch am Finaltag sei es eindeutig anders gewesen. Er habe kaum geschlafen, sei angespannt gewesen und habe sich "wie ein Anfänger auf dem Platz" gefühlt. "Also, ich habe kein Gefühl gehabt, was meinen Körper anging. Ich war so nervös, einfach angespannt", schildert der Tennisprofi offen. Und sein Finalgegner habe das nur noch schlimmer gemacht: "Ich spiele jetzt ein Finale nicht gegen Alcaraz, nicht gegen Sinner (…), sondern ich spiele jetzt ein Finale gegen Flavio Cobolli, gegen den ich eigentlich gewinnen muss. So ist ein super Spieler, gar keine Frage. Ist ein hervorragender Typ auch, aber das Finale muss ich gewinnen." Zudem habe sein Alter den Druck erhöht. Er habe sich gefragt, wie viele Chancen er mit 29 überhaupt noch bekommen würde.

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