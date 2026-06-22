Alexander Zverev bricht historischen Rekord von Nadal bei ATP-Turnier in Halle

:newstime Zverev verrät Geheimnis über seine Tochter Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mit seinem Sieg über Yannick Hanfmann beim ATP-Turnier in Halle schnappt sich Alexander Zverev einen Rekord von Rafael Nadal

French-Open-Sieger Alexander Zverev hat zum siebten Mal das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Halle erreicht und darf weiter auf seinen ersten Titel beim deutschen Rasenklassiker hoffen. Damit schnappte sich der gebürtige Hamburger auch einen Rekord - von niemand Geringerem als Rafael Nadal: Mit seinem 122. Sieg bei ATP-500-Turnieren ist Zverev neuer Rekordhalter und löst Nadal ab, der 121-Siege feiern konnte. Tennis: Zverev vs. Collignon live im TV und Joyn-Stream Im deutschen Duell bei den Terra Wortmann Open setzte sich der gebürtige Hamburger am Donnerstag nach einer konzentrierten Vorstellung 6:3, 7:6 (7:4) gegen Routinier Yannick Hanfmann durch - im gesamten Match über 1:21 Stunden ließ er keine Breakchance zu.

Tennis in Halle: Alexander Zverev jetzt gegen Qualifikanten Zverev, der 2016 (gegen Florian Mayer) und 2017 (gegen Roger Federer) zweimal das Finale in Ostwestfalen verloren hatte, spielt nun am Freitag gegen den belgischen Qualifikanten Raphael Collignon, der zuletzt bei den French Open den Weltranglistenfünften Ben Shelton bezwungen hatte, um den Einzug unter die letzten vier. Diese kann auch Daniel Altmaier erreichen, der Kempener trifft im Viertelfinale auf den zweimaligen Halle-Finalisten Daniil Medwedew. Im erst zweiten Duell zwischen Zverev und Hanfmann - das zuvor einzige Match hatte Zverev 2018 im Achtelfinale von München in drei Sätzen gewonnen - spielte der große Favorit schon zu Beginn sehr konzentriert. In Runde eins hatte er beim Drei-Satz-Sieg gegen den Tschechen Vit Kopriva im ersten Match nach seinem Triumph in Paris noch phasenweise gewackelt.

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